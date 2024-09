Découvrez comment vous pouvez faire baisser la consommation de votre chauffe-eau grâce à ses astuces. On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Chauffe-eau : 4 astuces ultra-efficaces pour faire baisser sa facture

Selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) publiée en 2023 et relayée par l’association UFC-Que-Choisir, « ce poste de dépense représente 11 % de la consommation moyenne des ménages en France, soit 295,90 € par an et par foyer ».

La bonne température à régler.

Si les fabricants ont tendance à régler le thermostat du chauffe-eau, par défaut, à 60 ° C, vous pouvez mettre le vôtre « entre 50 et 55 °C », comme le préconise l’Ademe.

« C’est assez pour éviter le risque de prolifération bactérienne, et donc de légionellose, dans les ballons et canalisations », est-il souligné sur le site de l’association de défense des consommateurs.

« Une température supérieure, est-il rappelé, peut entraîner une surconsommation et des risques de brûlure ».

Isoler votre chauffe-eau de l’extérieur

Si les chauffe-eaux modernes sont tous isolés de l’intérieur… il peut être judicieux de les « isoler par l’extérieur » si vous comptez le faire installer dans une pièce froide ou non chauffée.

En isolant votre chauffe-eau avec un matériau adapté (couverture de survie, etc.), vous maintenez l’eau à une température plus élevée entre deux cycles de chauffage.

Cela réduit le nombre de fois où le système de chauffe doit se mettre en marche pour réchauffer l’eau. Résultat : cela conduit à une baisse de votre consommation d’électricité.

« Une couverture isolante pour votre appareil permet d’économiser 21 € par an en moyenne« , peut-on lire sur l’UFC-Que Choisir.

Autres bons réflexes à avoir

Pour un linge peu sale porté qu’une seule fois, pas besoin de laver à 60° C ! « Un lavage à froid (20°C) » est largement suffisant pour nettoyer le linge.

Ouvrez le robinet d’eau froide lors de vos lavages de mains, de dents ou du visage. Inutile d’allumer la chaudière ou le chauffe-eau !

Investissez dans des robinets mitigeurs thermostatiques pour votre cuisine et la douche. Assurez-vous de vous équiper d’un accessoire muni d’un limiteur de température afin d‘économiser l’énergie nécessaire au chauffage de l’eau.

Et pas de panique ! « Leur montage sur une arrivée d’eau existante est simple », souligne l’association.

Pensez également à l’entretien de vos équipements. Qu’elle soit collective ou individuelle, vous devez « faire entretenir votre chaudière tous les ans ».

Si les chauffe-eau thermodynamiques, les systèmes de chauffage solaire et les chauffe-eau électriques ne font l’objet d’aucune obligation d’entretien, il est préférable de les réviser régulièrement.

Faites détartrer votre ballon électrique tous les 2-3 ans.