Voici comment avoir et utiliser Google Maps et Waze simultanément sur Android Auto. Une astuce simple pour combiner les avantages des 2 GPS. CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes de cet article.

Cette astuce qui vous permet d’utiliser Google Maps et Waze ensemble sur Android Auto

En effet, vous n’êtes plus obligés de choisir entre les deux applis d’assistance de navigation. Saviez-vous que vous pouvez facilement utiliser Google Maps et Waze en même temps sur Android Auto ? On vous explique comment vous pouvez en faire un combo des deux.

Pour profiter de Google Maps et Waze simultanément, vous n’avez en effet qu’à équiper votre véhicule d’Android Auto, « conçu pour que vous puissiez continuer à utiliser en toute facilité les applications que vous aimez sur votre téléphone lorsque vous êtes sur la route (…) Votre compagnon de route intelligent », explique Google Play.

Pour les mobiliser ensemble, il suffit de « lancer Google Maps et Waze depuis l’écran d’accueil » de votre véhicule.

Lorsque vous souhaitez les consulter, vous n’avez simplement qu’à vous rendre dans la barre des applications récentes et appuyez sur l’appli qui vous intéresse. Pour passer d’une application à l’autre, il suffit d’appuyer sur l’icône correspondante.

Le saviez-vous ? Vous pouvez aussi personnaliser l’affichage sur Android Auto !

Pour un meilleur confort de navigation optimal sur Android Auto, il est possible de personnaliser l’affichage et l’audio par le biais de l’interface.

Vous pouvez par exemple « afficher la carte de Google Maps sur l’écran, grâce l’assistant vocal de Waze en arrière-plan », peut-on lire sur androidmt. Cela vous permet de rester informé du « trafic routier détaillé en temps réel » ainsi que d’une « carte bien alimentée en informations en visuel ».

La sécurité est de mise.

Mais attention, il est toujours bon de rappeler que la prudence est mère de sûreté. Ne vous fiez donc pas qu’à ces deux applis. Il est important de garder ses yeux rivés sur la route plutôt que sur l’écran d’Android Auto.

Par mesure de sécurité, il est recommandé de toujours s’arrêter si vous souhaitez vérifier et jetez un coup d’œil sur une information sur la carte. Pensez même à cartographier votre itinéraire avant de vous mettre au volant.

Vous n’aurez donc « qu’à écouter les consignes indiquées par l’assistant vocal pour vous orienter.»

Alors ? Êtes-vous partant pour tester cette nouvelle expérience avec Google Maps et Waze sur Android Auto ? Lancez-vous ! Bonne route !