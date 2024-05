Faites-en usage dès aujourd’hui et vous verrez que cet élément de votre cuisine boostera de deux fois la récolte de vos tomates ! On vous aide à y voir plus clair.

Cet engrais insolite de votre cuisine qui va doubler votre récolte de tomates

Pour donner un coup de pouce à vos pieds de tomates, l’engrais secret qu’il voous faut n’est autre que vos coquilles d’œufs.

Eh oui, nous faisons bien allusion à ces coquilles dont vous avez toujours l’habitude de mettre à la poubelle ! Et pour cause : c’est un « engrais de choix pour vos tomates« , révèle le site journee-mondiale.com.

Le calcium contenu dans ces coquilles d’oeufs vont aider à stimuler le développement du système racinaire de vos plants de tomates.

En même temps, ils vont prévenir les maladies physiologiques (nécrose apicale par exemple) et renforcer les tiges ainsi que la résistance des tomates au stress.

Cet engrais insolite améliore au passage la structure des fruits. Aussi, c’est l’allié parfait pour produire 200% plus de tomates.

Découvrez comment s’y prendre. Commencez par rincer vos coquilles d’œufs afin de s’assurer d’enlever toute trace de jaune ou de blanc. Ensuite, laissez-les sécher à l’air libre pour quelques jours.

Broyez-les au pilon ou au mixeur jusqu’à l’obtention d’une poudre. « Epandez la poudre au pied de vos plants de tomates » en mélangeant à de la terre sur 1 ou 2 cm avant d’arroser.

Quelle dose et dans quelle partie de la plante ?

Mettez environ 20 grammes de poudre de coquilles d’oeufs par plant. N’en abusez pas trop car l’excès de calcium est néfaste.

Il est important de ne pas mettre cet engrais directement en contact avec les tiges et les feuilles de vos tomates au risque de les brûler.

A refaire une à deux fois par mois durant la période de croissance et de fructification. Evitez les coquilles d’œufs du commerce riches en résidus.

Ses bonnes pratiques pour des tomates bien charnues

Outre un bon engrais, il faudrait aussi tenir compte d’autres bonnes pratiques essentielles comme l’emplacement de vos plants de tomates.

Privilégiez un endroit ensoleillé et protégé du vent. Espacez 50 cm entre chaque plant et ne les plantez pas sur les mêmes zones que celles des années précédentes.

Pour limiter les mauvaises herbes et maintenir l’humidité du sol, pailler le sol au pied des plants (copeaux de bois, tontes de gazon séchées, feuilles mortes).

Arrosez 1 à 2 fois par semaine. Veillez toutefois à ne pas mouiller les feuilles. Enlevez toutes les feuilles jaunies ou abîmées.

Inspectez vos plants pour voir d’éventuelles signes de maladies (mildiou, oïdium…) ou encore la présence de parasites (pucerons) sous les feuilles.

Le savon noir ou infusions de plantes s’avèrent efficaces comme traitement.