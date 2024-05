Ce spécialiste de l’aménagement extérieur dévoile son astuce délicieusement bon qui va éliminer radicalement les fourmis de votre domicile. On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi les fourmis sont-ils désagréables ?

Si les fourmis font partie intégrante de la biodiversité, ils peuvent très vite, devenir gênantes lorsqu’elles valsent directement dans la maison. Même chose lorsqu’ils perturbent le sol autour des racines des plantes.

Comme rappelé par Gardeners’ World, leur présence peut provoquer le flétrissement de vos plantes.

Pour remédier à cette invasion de fourmis, Jamie Jones, fondateur d’Open Space Concepts, a partagé son petit secret auprès du média The Sun.

Le spécialiste de l’aménagement extérieur recommande l’utilisation d’ingrédients de cuisine facilement disponibles pour repousser ces bestioles de sa maison et de son jardin.

« Les fourmis peuvent être un problème courant pendant les mois d’été, mais vous pouvez les dissuader d’entrer dans votre maison ou votre salon de jardin avec plusieurs remèdes naturels, assure-t-il, et ce, sans leur nuire », ajoute notre expert.

Ce remède 100% naturel (et super bon) éloignera à coup sûr les fourmis de chez vous

« Les fourmis, révèle Jamie Jones, détestent l’odeur des agrumes, alors conservez vos zestes d’orange et de citron et dispersez-les autour des points d’entrée tels que les rebords de vos fenêtres, les portes et les coins de votre pièce », recommande-t-il. Aussi simple que cela.

Même pas besoin d’investir dans des insecticides bourrés de produits chimiques, pouvant être dangereux pour la santé et pour l’environnement.

Ce n’est pas tout. Jamie Jones poursuit en indiquant qu’il est également possible de « faire tremper des cotons dans de l’huile de menthe poivrée et les placer autour de ces coins » pour faire fuir les fourmis.

« Vous pouvez par ailleurs les placer autour des bacs ou dans le coin compost ». De plus, l’huile essentielle de menthe poivrée n’est pas difficile à trouver.

Des retours positifs…

« Bonne odeur et repousse les insectes tout en faisant sentir bon dans ma maison », réagissait une internaute.

« Je l’ai acheté pour l’utiliser dans ma maison comme moyen de dissuasion contre les insectes et les puces », ajoute un autre.

« Sinon, l’odeur est agréable et BONUS, cela semble bien fonctionner sur nos petites mais persistantes aggravations d’insectes. »

Gardez à l’esprit que si les fourmis ont envahi votre maison, c’est parce qu’elles y trouvent forcément de quoi s’alimenter, possiblement dans vos poubelles.

Le marc de café, un bon allié pour repousser les fourmis naturellement

Il est donc important de ne pas laisser trainer les miettes ou restes alimentaires, de peur de ne pas les attirer.

En outre, vous pouvez aussi miser sur du marc du café, à « saupoudrer autour du périmètre de votre maison pour créer une « barrière » naturelle.