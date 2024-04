Carte d’identité : comment l’obtenir plus rapidement ?

Face à l’urgence d’un voyage, d’une démarche administrative, d’une offre d’emploi et bien d’autres situations similaires, renouveler sa carte d’identité dans les temps peut relever du défi. Lenteur administrative, affluence dans les mairies, dossiers incomplets… les obstacles ne manquent pas. Pas de panique ! Voici quelques démarches et astuces pour vous aider à gagner plus de temps et vous éviter ainsi ces situations déprimantes.

Carte d’identité : ANTS, un précieux allié pour obtenir un rendez-vous plus rapidement

Pour accélérer votre demande de renouvellement de votre carte d’identité, et gagner du temps, rendez-vous sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) à l’adresse suivante : ANTS – Recherche de rendez-vous en mairie.

Une fois connecté, il suffit d’indiquer le motif de votre demande, le nombre de personnes concernées, ainsi que votre ville.

Le site vous proposera ensuite les rendez-vous disponibles les plus proches, vous permettant de choisir celui qui vous convient le mieux.

Savoir s’organiser, anticiper et élargir ses choix pour gagner encore plus de temps

Pour cela, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans la mairie d’une autre commune. Mais avant d’opter pour cette solution, assurez-vous qu’elle dispose d’une station d’enregistrement.

Il est également préférable de choisir une circonscription facile d’accès afin de ne pas perdre de temps au moment où vous devrez vous y rendre physiquement pour la prise de vos empreintes digitales et le retrait de votre carte d’identité.

Contrairement au passeport, aucune procédure d’urgence n’existe pour la carte d’identité. Anticipez vos démarches et planifiez votre demande en conséquence.

Restez à l’affût des annulations pour obtenir un rendez-vous en seulement quelques heures

Consultez sans relâche toutes les pages web dédiées aux cartes d’identité sur les sites des mairies. Pour espérer obtenir un rendez-vous le plus rapidement possible, privilégiez les heures d’ouverture, car des créneaux peuvent être ajoutés pour le jour même ou le lendemain suite à des annulations.

N’hésitez pas à contacter directement les mairies par téléphone. Renseignez-vous sur les prochaines disponibilités et explorez les possibilités de rendez-vous plus rapides.

Bon à savoir :

Effectuez une pré-demande en ligne sur le site de l’ANT pour simplifier vos démarches en mairie. Dans le cas contraire, munissez-vous de votre carte d’identité expirée, d’un justificatif de domicile récent et d’une photo d’identité [respectant les normes] de moins de 6 mois.

Si votre carte d’identité et votre passeport ont expiré depuis plus de 5 ans, prévoyez un acte de naissance de moins de 3 mois. En cas de situation particulière [naissance à l’étranger], un justificatif de nationalité française peut être requis.