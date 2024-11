Découvrez comment vous pouvez gagner de la place dans votre bagage cabine et emporter plus d’affaires durant votre voyage en avion. On vous explique tout.

publicité

Gare aux dimensions et poids de vos bagages cabine

Les compagnies aériennes resserrent les boulons sur les bagages cabines. Elles sont de plus en plus strictes en matière de restrictions portant sur les tailles des valises cabine ainsi que sur le nombre de bagages autorisés à chaque vol.

Les passagers n’ont donc pas d’autres choix que de repenser leur façon de voyager. Aujourd’hui, les voyageurs doivent coûte que coûte réussir à tout caser dans un petit sac à dos. Un exercice qui n’est pas des plus évidents ! De quoi inciter à multiplier les astuces.

Dans cette optique, la rédaction de CafeBagdad vous a déniché la technique parfaite pour y arriver.

publicité

Avion : voici l’astuce de génie qui permet de faire de la place dans votre bagage cabine (vous n’allez pas y croire)

Mais il vous faut, pour cela, faire appel à un appareil afin que tous vos effets personnels puissent tenir dans votre petite valise.

Cette astuce simple repose sur l’aspirateur ! Elle consiste à placer vos vêtements dans des sacs compresseurs sous-vide. Les vêtements compressibles comme les doudounes, les pulls en laine ou les combinaisons de ski sont particulièrement adaptés.

Choisissez un sac compresseur plus petit que votre valise. Il est important à ce que ce contenant soit aussi adapté à la taille des vêtements que vous souhaitez ranger.

Assurez-vous de bien fermer le sac en veillant à ce qu’il soit parfaitement étanche.

Puis, utilisez votre aspirateur pour retirer l’air du sac via la valve prévue à cet effet. En aspirant l’air, le sac se compacte et vos vêtements sont comprimés.

Cette astuce vous sauve la vie pendant les voyages où chaque centimètre compte.

Seul inconvénient…

Au retour du voyage, par contre, les choses risquent de se compliquer pour ceux qui ne parviennent pas à trouver un aspirateur sous la main. Il est fort probable que vous finissiez avec un bagage qui ne ferme pas pour rentrer chez vous.

Vous savez certainement déjà ce que ça veut dire : vous allez être contraint de payer un supplément… Si vous séjournez à l’hôtel, informez-vous auprès de la réception s’il est possible que l’établissement vous en prête un.

Autre point : le poids de la valise. Prenez garde de ne pas repartir à l’aéroport avec un bagage qui fait 20 kg alors que vous n’avez droit qu’à 10 kg. Les compagnies ne vous feront pas de cadeau sachant leur stricte politique en la matière.

Il est recommandé de peser votre valise à l’avance pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport sinon vous aurez, à coup sûr, un surcoût avant d’embarquer.