Avion : cette astuce populaire pour éviter les pertes de bagages fait plus de mal que de bien

Malgré les mesures mises en place par les compagnies aériennes, la perte de bagages n’épargne aucun voyageur. Cette réalité pousse tout le monde à rechercher des trucs et astuces pour minimiser les risques. Cependant, cette méthode devenue de plus en plus populaire produit plutôt l’effet inverse, selon un bagagiste de ce grand aéroport.

26 millions de bagages perdus en 2023 contre 9,9 millions en 2021

Pour de nombreuses raisons, la perte de bagages est l’une des plus grandes craintes des voyageurs en avion, même pour les plus aguerris.

En jetant un coup d’œil aux statistiques, cette grande peur est tout à fait justifiée. En effet, selon une étude réalisée par Sita, publiée au cours du mois de mai 2023, les incidents liés à la perte de valises ont encore augmenté considérablement.

« En 2022, 26 millions de bagages dans le monde ont été perdus, endommagés ou retardés contre 9,9 millions en 2021. Sur 1000 passagers, cela équivaut à 7,6 bagages oubliés, introuvables ou abîmés« , rapporte TF1.

Une astuce populaire à éviter absolument

Conscients du risque élevé de perdre leurs bagages à chaque vol, indépendamment de la réputation de la compagnie aérienne, les voyageurs restent à l’affût de toutes sortes de conseils disponibles sur la Toile. Parmi ceux-ci, l’astuce du ruban bleu reste la plus populaire.

Un bagagiste de ce grand aéroport met en garde contre cette pratique

Pourtant, selon un bagagiste de l’aéroport de Dublin, le fait d’attacher un ruban à votre sac ou valise, censé vous aider à l’identifier plus facilement, pourrait en réalité augmenter le risque que vos bagages soient laissés derrière et ne suivent pas le même vol que vous.

« Les rubans que les gens attachent à leurs valises pour aider à les identifier peuvent causer des problèmes avec le sac scanné dans la salle des bagages », a-t-il confié dans les colonnes de RSVP Live.

Ainsi, « si le sac ne peut pas être scanné automatiquement, a-t-il poursuivi, il peut se retrouver dans un traitement manuel, ce qui pourrait signifier que votre sac n’arrive pas au vol. »

Ce qu’il faut faire pour minimiser les risques de perdre ses bagages en avion et autres dommages

Par ailleurs, le même bagagiste conseille tout le monde d’enlever tous les anciens étiquettes sur les bagages pour éviter « la confusion avec le processus de numérisation » et augmenter encore les chances de les perdre.

Pour éviter d’autres incidents, une hautesse de l’air travaillant dans le domaine depuis une quinzaine d’années « recommande toujours de choisir une valise en tissu ».

En fait, « les couvertures rigides peuvent être facilement cassées par la pression des autres sacs une fois qu’ils sont tous emballés ensembles dans la soute », a-t-elle expliqué dans les colonnes de House of Fraser.