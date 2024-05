Actions radicales pour en finir avec le démarchage téléphonique

Tous les appels indésirables, dont le démarchage, continuent d’exaspérer 90 % des Français, affirme l’UFC-Que Choisir. Pour en finir avec cette pratique stressante, voici une liste d’actions radicales que vous pouvez entreprendre dès aujourd’hui.

publicité

Le démarchage téléphonique est-il autorisé par la loi ?

Présente aux côtés de Marie-Sophie Lacarrau dans « Le 13H à vos côtés« , Ani Basar a présenté un dossier complet sur le démarchage téléphonique.

Même si la plus grande majorité des citoyens la rejette en bloc, cette pratique est tout à fait légale, rappelle la journaliste-reporter.

Aucune restriction n’existe, sauf dans le domaine de la « rénovation énergétique et de la formation« . Cependant, elle est bien encadrée dans des horaires très stricts.

publicité

Aucun appel ne doit être émis en dehors « du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h« . De plus, chaque démarcheur n’est autorisé à appeler un individu que quatre fois par mois.

Quelle démarche adopter pour bloquer ces appels ?

Le dispositif le plus connu de tous est sans doute Bloctel. Fonctionnant comme une liste rouge, l’usage de ce service totalement gratuit est tout simple.

« Il faut, en effet, s’inscrire sur le site internet officiel : Bloctel.gouv.fr. Les entreprises n’ont ensuite en principe plus le droit de vous contacter« , explique la journaliste de la Une. « Mais dans la pratique, ce n’est pas toujours efficace« , a-t-elle avoué.

Autres solutions encore plus efficaces…

Que faire alors si vous continuez de recevoir autant de démarchage téléphonique ? Heureusement, d’autres solutions plus efficaces existent, mais toujours gratuites.

« Si on vous appelle sur votre portable, sachez qu’il existe des applications, par exemple Call Blocker, Truecaller ou Call control. Elles permettent d’identifier et de bloquer ces appels commerciaux« , ajoute Ani Basar.

Ce n’est pas tout. » La plupart des smartphones possèdent un filtre antidémarchage : il faut se rendre dans les réglages de l’appareil pour l’actionner« .

L’astuce radicale

Vous pouvez également attaquer le problème vers la source en obligeant les fournisseurs à ne pas divulguer vos données personnelles.

Pour ce faire, rendez-vous directement au site mis en place par l’UFC Que Choisir pour agir en ce sens. Il s’agit du www.respectemesdatas.fr., un outil totalement gratuit.

Enfin, il est aussi possible de s’adresser directement à la plateforme officielle Signal.conso.gouv.fr et de transmettre le numéro du démarcheur qui vous appelle si celui-ci ne commence pas par les douze indicatifs suivants :

« 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48, 09 49 en France métropolitaine, 09 475 en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 09 476 en Guyane, 09 477 en Martinique, 09 478 et 09 479 à La Réunion et Mayotte« .