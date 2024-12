Attention, ces Smartphones ne seront bientôt plus compatibles avec WhatsApp à compter du mai 2025. La nouvelle est déjà officielle : voici quels modèles sont concernés. Décryptage.

WhatsApp : mauvaise nouvelle, ces modèles de Smartphones ne seront plus supportés à partir de mai 2025

La célèbre application de messagerie instantanée cessera de fonctionner sur trois modèles d‘iPhone à compter du 5 mai 2025.

Sont dans le viseur : l’iPhone 5s (2013), l’iPhone 6 (2014) ainsi que l’iPhone 6 Plus (2014). Comme vous pouvez le voir, il s’agit de modèles qui ont tous été commercialisés il y a plus d’une décennie.

Pour continuer à utiliser WhatsApp, les utilisateurs d’iPhone devront posséder un modèle compatible avec iOS 15.1 au minimum. Les modèles d’iPhone ne répondant pas à cette exigence ne pourront logiquement plus accéder à l’application.

À compter de cette date, « seulement la version iOS 15.1 et les versions ultérieures seront prises en charge », souligne WhatsApp sur cette page.

Pourquoi certains appareils deviennent-ils incompatibles avec le temps ?

« Nous vérifions régulièrement les systèmes d’exploitation que nous prenons en charge et effectuons des mises à jour. Chaque année, nous faisons le point sur les appareils et logiciels qui sont les plus anciens et qui comptent le moins d’utilisateur·ices. Ces appareils peuvent également ne pas disposer des dernières mises à jour en matière de sécurité ou ne pas avoir les fonctionnalités requises pour faire fonctionner WhatsApp », est-il expliqué.

Rappelons d’ailleurs que WhatsApp n’est désormais plus compatible sur l’iPhone 5c, l’iPhone 5, l’iPhone 4s, l’iPhone 4, l’iPhone 3GS, l’iPhone 3G, l’iPhone originel, peut-on lire sur le site lavenir.net.

« Si nous cessons de prendre en charge votre appareil ou votre système d’exploitation, nous vous en informerons.»

Rassurez-vous, souligne WhatsApp, « vous serez (toujours) informé·e dans WhatsApp et vous recevrez plusieurs rappels pour effectuer la mise à jour de votre appareil avant que la prise en charge de votre système d’exploitation ne prenne fin ».

Les utilisateurs d’Android utilisant un appareil sous Android 5.0 ou une version supérieure peuvent continuer à utiliser WhatsApp sans soucis pour le moment.

Gare à cette fausse liste

Depuis le 24 octobre 2023, nous recommandons l’utilisation d’un appareil Android OS 5.0 et versions ultérieures. Cette exigence n’a pas évolué depuis.

Par conséquent, toute information suggérant une fin de compatibilité pour les appareils sous Android 5.0 est erronée. Du moins, pour l’instant. Méfiez-vous des fausses listes qui circulent régulièrement en ligne. Elles ne doivent pas être prises en compte.

Consultez uniquement les sources officielles pour obtenir des informations fiables. Il est également recommandé de maintenir votre système d’exploitation à jour.