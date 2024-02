La messagerie instantanée WhatsApp compte 2 milliards d’utilisateurs. Peu importe l’utilisation que vous en faites, l’application nécessite toujours mise à jour afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Par ailleurs, cette activité offre une meilleure sécurité ainsi qu’une expérience utilisateur optimisée. Découvrez dans les prochaines lignes de notre article, cette nouvelle version de WhatsApp pour Windows, pas assez connu du grand public.

WhatsApp Extra, cette nouvelle version gardée top secrète

Pour télécharger cette nouvelle version baptisée WhatsApp Extra, il faut d’abord que vous sachiez la version de votre système d’exploitation. Pour iOS, rendez-vous dans réglages, puis appuyez sur “Général”. Ensuite “Informations”.

Pour un appareil Android, aller dans paramètres. Puis, cliquez sur “À propos du téléphone”.

Pour une mise à jour de Whatsapp sur Windows, passez par le Microsoft Store ou télécharger le fichier APK depuis le site officiel de WhatsApp. Le téléchargement de l’APK vous fait directement accéder à la dernière version plus rapidement.

Pourquoi est-il crucial de toujours procéder à une mise à jour de l’application ?

Ces mises à jour corrigent les bugs et les éventuels problèmes de performance.

WhatsApp Plus pour Android est une version modifiée de l’application officielle. Ce service est conçu et développé pour les utilisateurs de WhatsApp originale « qui recherchent des paramètres plus complets, c’est-à-dire des options plus personnalisables ».

Quelle différence entre WhatsApp et WhatsApp Plus ?

WhatsApp Plus est une version modifiée de l’application originale WhatsApp, créée en reprenant le code source original, en le modifiant et en le recompilant sous le même nom de paquet.

Ces modifications lui intègrent ainsi une série de nouvelles fonctionnalités dont certaines sont très demandées par les utilisateurs et qui rendent l’application encore plus populaire.

Étant une application non officielle, « son téléchargement et sa mise à jour ne peuvent pas être effectués via les canaux officiels. De plus, nous ne pouvons pas garantir pleinement sa sécurité et sa confidentialité, bien qu’elle ait passé nos contrôles de sécurité les plus stricts », précise malavida.com.

Mais attention, WhatsApp et WhatsApp Plus ne peuvent pas être installés ensemble sur le même appareil étant donné qu’ils ont un nom de paquet identique.

Ces autres MODs alternatifs.

Autrement dit, « pour installer WhatsApp Plus, vous devez d’abord supprimer WhatsApp« . Cela n’empêche tout de même pas l’existence de « deux numéros de téléphone différents avec WhatsApp Plus et WhatsApp ».

D’autres MODs intéressants tels que OGWhatsApp ou WhatsApp Mix peuvent servir d’alternatives. Les fonctions restent similaires à condition de quelques petits détails qui font que l’utilisateur choisira l’un ou l’autre.