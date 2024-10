Nouveau coup dur pour les conducteurs ! La Cour des comptes annonce une probable augmentation de 10% du prix de l’essence ! La faute à quoi ? Une nouvelle réglementation européenne… La rédaction de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair dans nos prochaines lignes.

Vers une hausse des prix de l’essence ? Découvrez de combien

Si le conflit au Moyen-Orient fait craindre une hausse des prix des carburants, ce n’est pas la seule raison possible. Et pour cause, souligne la Cour des comptes, la nouvelle réglementation ETS 2 pourrait induire une augmentation de 10 à 11 % des tarifs du carburant.

En quoi consiste « Le SEQE-UE 2 (ETS 2) » ?

« Le SEQE-UE 2 (ETS 2), adopté en 2023 par l’Union européenne, est un nouveau marché carbone qui démarrera en 2027 et qui couvrira les émissions de CO2 des énergies fossiles utilisées dans les secteurs du transport routier, du bâtiment, de la construction et de la petite industrie« , détaille le site des Ministères Territoires, Écologie, Logement.

« Les entités réglementées sont les fournisseurs d’énergies et les metteurs à la consommation de carburants ou combustibles, qui doivent surveiller et déclarer les émissions de GES liées à la vente de leurs produits énergétiques, ainsi qu’acquérir et restituer des quotas d’émissions équivalents à leurs émissions annuelles », est-il détaillé.

La répercussion de ces systèmes d’échange de quotas d’émissions pourrait non seulement faire « augmenter de 11 à 13 % le tarif du gaz » des consommateurs, mais aussi celui du carburant (10 à 11 %), prévient les Sages de la rue Cambon dans ce nouveau rapport qui « remet en cause les équilibres préexistants sur le niveau des accises de l’énergie ».

Jusqu’à 650 euros par an de plus

La facture énergétique pourrait s’envoler, avec 200 à 650 euros supplémentaires par an.

L’ETS 2 pourrait également impacter sur les bonus des véhicules électriques qui vont diminuer dès 2025, alors que les voitures neuves qui émettent plus de 112 g de CO2 par kilomètre vont être taxées à l’immatriculation.

Comme rapporté dans les colonnes du magazine Capital, ce seuil sera « abaissé à 106 g en 2026 et 98 g en 2027 ».

Ce que proposent les Sages de la rue Cambon

La Cour des comptes incite le gouvernement au dégel de la taxe carbone. « Dans tous les cas, des mécanismes de compensation permettant a minima de réduire l’impact d’une augmentation de la fiscalité énergétique dans un sens plus conforme aux objectifs de la politique climatique pour les ménages les plus modestes devraient être recherchés. », notent les Sages.

Conséquence, relaie-t-on sur L’auto-Journal, le pouvoir d’achat des ménages envers les voitures électriques ira en baissant.