Le gouvernement Barnier envisage-t-il de rétablir la taxe d’habitation sur les résidences principales, supprimée en 2023 ? On vous fait le point sur la question.

publicité

« A tous égards, c’était une très mauvaise décision ».

Sans langue de bois, Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux (Seine-et-Marne), estime au micro de franceinfo, que la disparition de la taxe d’habitation « était une mauvaise idée ». Pour l’élu, « les Français se sont (tout bonnement) fait avoir ».

« Les Français ont continué en fait de la payer autrement puisque ça a été compensé par l’État. Les 21 milliards, c’est le budget de l’État qui les a pris en charge, en les remboursant aux collectivités locales », justifie-t-il.

« Vous avez des locataires qui ne payaient que la taxe d’habitation, qui avaient des moyens et qui ne payent plus rien, et des propriétaires qui ont peu de moyens sur leur logement et qui continuent de payer une taxe foncière.« , déplore-t-il avant d’ajouter : qu’« à tous égards, c’était une très mauvaise décision ».

publicité

Vers un rétablissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales ?

L’ancien ministre du Budget sous Jacques Chirac plaide « pour le retour de cet impôt ». Pour Jean-François Copé, cette mesure rapporterait déjà quelque 20 milliards d’euros aux caisses de l’État.

Jean-François Copé propose d’accompagner le retour de la taxe d’habitation avec une diminution du « taux de la taxe foncière qui a été augmenté pour compenser ».

En outre, le maire suggère qu’elle soit une taxe « sur la résidence » annulant ainsi « l’existence de la taxe foncière et cette ancienne taxe d’habitation. Ça serait beaucoup plus juste et concernerait tout le monde, sauf les plus modestes ».

Laurent Saint-Martin évoque la question de la taxe d’habitation

Que dit-on du côté de l’exécutif ? Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin d’évoquer le sujet : « J’appartiens à une famille politique qui a supprimé la taxe d’habitation. Ce sont 20 milliards d’euros de pouvoir d’achat qu’on a rendu à l’ensemble de nos concitoyens. On en est fiers », réagissait-il sur France 2.

« Est-ce que ça doit passer par la création d’un nouvel impôt ? Pas forcément, je ne le crois pas et certainement pas par le retour de la taxe d’habitation. », assurait-il. De quoi en soulager plus d’un !

Cette mauvaise nouvelle concernant 3,7 millions de foyers

Un amendement, validé en commission des finances, souhaite élargir la taxe d’habitation sur les résidences secondaires « à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement », relaie le site spécialisé MoneyVox.

Une mauvaise nouvelle pour les 3,7 millions de ménages possédant une résidence secondaire.