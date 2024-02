Coup de rabot sur l’aide gouvernementale pour l’achat d’une voiture électrique. Le bonus écologique amputé de 1000€ pour la moitié des Français. On vous aide à y voir plus clair.

Véhicules électriques : 50% des Français privés de 1000 euros avec le bonus écologique

Comme indiqué dans le décret publié ce mardi au Journal officiel, le bonus écologique pour l’achat d’un VE passera de 5.000 à 4.000 € pour certains ménages français, dont les plus aisés. Cette mesure s’applique dès ce mercredi.

Ce texte, souligne nos confrères d’Europe 1, entérine « la suspension du dispositif d’aide au leasing de voitures électriques« , officialise ce lundi l’Élysée.

Le bonus demeure à 7.000 € pour 50% des Français plus modestes.

Le bonus reste à 7.000 € pour 50% des Français aux revenus les plus modestes. Ceux percevant moins de 24 470 € pourront toujours profiter d’une majoration jusqu’à 7000 euros, comme aujourd’hui.

« Les aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants diminue de 1.000 € le montant maximal du bonus écologique applicable à l’acquisition de voitures particulières et de camionnettes neuves pour les ménages des cinq plus hauts déciles de revenus« , Précise ledit décret.

« Il est à regretter la suppression totale du bonus aux entreprises»

Le texte précise « diminuer de 1.000 euros (également) le montant maximal du bonus écologique applicable à l’acquisition de camionnettes neuves pour les personnes morales » et « supprime (par ailleurs) le bonus écologique applicable à l’acquisition de voitures particulières neuves pour les personnes morales ».

En d’autres termes, les entreprises ne sont plus éligibles au bonus écologique. « Celui-ci pouvait s’élever jusqu’à 3.000 € l’année dernière », peut-on lire dans les colonnes du journal économique Les Echos.

« Il est à regretter la suppression totale du bonus aux entreprises, alors que 45 % des véhicules sont à l’heure actuelle achetés par les entreprises, ce qui permet une accélération du marché du véhicule d’occasion électrique, encore aujourd’hui balbutiant », réagit Mobilians, représentant la filière des métiers de la distribution automobile.

Est également « supprimé le bonus écologique pour les voitures particulières et les camionnettes d’occasion« , peut-on y lire.

Fin du « leasing social » pour 2024

Par ailleurs, le décret « augmente de 1.000 euros le montant de l’aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d’occasion ».

Le décret annonce la suspension du programme de leasing social pour les voitures électriques, permettant l’accès à 100 € par mois aux moins aisés.

Cette mesure, dépassant ses objectifs initiaux avec plus de 50 000 commandes validées, prend fin en 2024, suite à l’annonce de l’Élysée ce lundi.

Vu son coût très élevé, on ignore si ce dispositif sera reconduit en 2025.