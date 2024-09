« vegan » mais pas « bio » ? Cette nouvelle recette très controversée de Nutella

À peine disponible dans les rayons, le nouveau produit sans poudre de lait de Ferrero, baptisé Nutella « plant-based », provoque une énorme polémique. Parmi ceux qui ont goûté la pâte à tartiner et l’ont soumise à un test en laboratoire, les conclusions de l’UFC-Que Choisir révèlent les subtilités derrière le marketing alimentaire… qui est rarement conçu pour la santé des consommateurs.

L’apparence est souvent trompeuse…

Relookée avec un bouchon vert évoquant l’idée d’un produit bio, cette nouvelle recette de Nutella est bien visible de loin. De plus, elle porte bien son nom, « plant-based », car tous les ingrédients d’origine animale ont été supprimés au profit d’ingrédients d’origine végétale.

Sans se laisser séduire par son apparence, l’équipe de l’UFC-Que Choisir est allée en profondeur et a partagé tant les « promesses » que les « ambiguïtés » de ce Nutella « vegan ».

L’huile de palme, le sucre… deux ingrédients présents en grande quantité

Si Ferrero a fait l’effort de supprimer le lait écrémé en poudre, un produit à fort impact environnemental avec 14,8 kg de CO2 par kg de produit, selon les données Agribalyse, l’huile de palme a été conservée. En plus, c’est le deuxième ingrédient présent en grande quantité après le sucre.

L’huile de palme, contenant environ 50 % de graisses saturées (le « mauvais » gras), peut donc favoriser l’augmentation du cholestérol LDL et nous exposer à un risque accru de maladies cardiovasculaires, telles que les crises cardiaques, l’hypertension ou encore les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

« LE SUCRE, LE DOUX MENSONGE »

Quant au sucre, son impact sur l’organisme humain, et plus particulièrement sur le cerveau, est bien documenté, notamment dans le célèbre documentaire d’Arte « LE SUCRE, LE DOUX MENSONGE ».

« Une exposition, même faible, à plus de produits gras et sucrés diminue l’appétence pour une nourriture moins grasse et sucrée et change la manière dont les structures de la récompense répondent aux signaux alimentaires ou exécutent certaines tâches », note une étude dirigée par Dana Small, de l’école de médecine de l’université Yale, publiée le 22 mars dans la revue Cell Metabolism.

Nutri-Score au rouge…

« Conséquence, le Nutri-Score estimé du Nutella reste E (rouge) dans la version végane. Nous ne le verrons pas de sitôt sur les pots !», commente presque à regret, l’équipe de l’UFC-Que Choisir.

Ce n’est pas tout. « Les aliments « plant-based » (à base de plantes) sont principalement constitués d’aliments d’origine végétale, sans pour autant exclure strictement certains ingrédients d’origine animale », rappelle l’association de défense des consommateurs.

« Ce qui permet à Ferrero d’indiquer, sans qu’il y ait contradiction, que ce produit « peut contenir du lait car fabriqué dans un établissement en manipulant ».