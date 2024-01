Vague de froid : témoignages poignants des conducteurs de voitures électriques pris dans le gel

Le froid met à mal nos véhicules électriques. Retour sur les témoignages de plusieurs automobilistes touchés par une vague de froid.

Batterie en souffrance, autonomie qui dégringole…

Tout comme nous, « les Tesla, Zoé et autres voitures électriques grelottent (aussi) en hiver« , précise Le Parisien.

La chute des températures fait « souffrir la batterie » du véhicule électrique. « Plus les réactions chimiques y sont ralenties, la charge se fait plus lente, et l’autonomie dégringole« , alerte le quotidien francilien.

Dans la mesure du possible, laissez votre véhicule dans un lieu fermé ou garage. En espace extérieur ouvert, garez-la à l’abri du vent.

Jean-Luc, 44 ans, utilisateur d’une Peugeot e-2008 : habitué à une autonomie sans faille durant tout son trajet quotidien de 80 km aller-retour, l’automobiliste a été pris au dépourvu lors d’une journée exceptionnellement froide.

La batterie de sa voiture n’a pas résisté au froid, le laissant bloqué dans un petit village sans possibilité de rentrer chez lui.

Contraint de rechercher une borne publique pour recharger, il a dû patienter une heure, retardant son retour à la maison. « En dessous de 20°C, la performance et l’autonomie d’un véhicule déclinent« , soulignent d’ailleurs nos confrères de France 3.

Face aux nombreux défis du froid, Jérémy, ce propriétaire d’une Tesla Model Y, préfère préconditionner sa voiture avant chaque départ. Il s’assure que sa voiture et sa batterie sont à une température optimale, afin de minimiser les impacts du temps glacial sur son trajet.

Jérémy révèle avoir constater une baisse d’autonomie d’environ 30% malgré une voiture préalablement branchée. Mais à part cela, il dit n’avoir rencontré aucun problème durant ses déplacements.

Bernard et Claudine, ce couple de retraités qui résident en périphérie de Strasbourg, a dû faire face à une panne du système de chauffage de leur Renault Zoé en pleine période de froid. Ils ont dû braver le froid, enfilant bonnet et gant, pour se rendre à leur rendez-vous médical.

N’oubliez pas de toujours préchauffer votre batterie pour optimiser son autonomie.

Préchauffer la batterie de votre voiture électrique pour optimiser son autonomie. Il faut savoir que le véhicule « tire l’énergie directement du réseau via la station de recharge, et non de la batterie », explique Juice Technology, entreprise spécialisée dans les solutions de recharge pour voitures électriques.

« Si vous immobilisez votre voiture pendant une longue période, veillez à ce qu’elle reste à un niveau de charge situé entre 50 et 75 % », recommande-t-on chez TotalEnergies afin qu’elle conserve une certaine « mémoire » énergétique. Cela vous évitera de mauvaises surprises au prochain démarrage.

Activer le chauffage avant de partir lorsque votre véhicule est encore branché, ou « planifier le préchauffage ».

Autres conseils pratiques en hiver.

Par ailleurs, « Anticiper un temps de charge plus long » pour que votre véhicule électrique puisse « bénéficier d’une recharge optimale malgré les conditions froides. »

Réduisez les accélérations brusques pour minimiser la consommation d’énergie et maximiser l’efficacité de votre batterie. Utiliser en outre le freinage régénératif.