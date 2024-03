Attention, vos virements bancaires ne passeront pas pendant plusieurs jours ! La rédaction de CafeBagdad vous explique pourquoi.

publicité

URGENT : les virements indisponibles dans TOUTES les banques pendant plusieurs jours

Si vous devez effectuer un virement dans les prochains jours, il va falloir prendre votre mal en patience. Anticipez vos besoins et privilégiez d’autres modes de paiement si possible jusqu’au rétablissement du service. Compte tenu du contexte actuel, il est préférable de différer les virements non urgents.

Si vous devez envoyer de l’argent ou si vous attendez un versement, faites-le à l’avance ou prévenez vos destinataires d’un possible retard dans la réception de la somme.

Les virements bancaires vont en effet être temporairement indisponibles pour une durée de quatre jours. Personne (ou presque) ne sera épargnée par cette interruption de service.

publicité

Faut-il s’inquiéter ?

Il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter. Et pour cause : il s’agit d’une procédure normale. On vous explique. En effet, le système de gestion des transferts d’argent de la zone euro connaît une fermeture annuelle programmée, dont les dates sont fixées à l’avance et communiquées par les banques.

Cette interruption temporaire affecte tous les pays utilisant l’euro. Il est toutefois important de le savoir pour éviter toute inquiétude face à un délai de réception inhabituel.

Si les virements bancaires sont généralement indisponibles un jour par an (jour de l’An, 1er mai et Noël), la période de Pâques est particulièrement concernée. Cette année, les transferts d’argent entre banques seront impossibles à compter du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024 inclus.

Concrètement, à quoi faut-il s’attendre ?

Conséquence : votre argent ne sera crédité sur les comptes qu’à partir du mardi 2 avril 2024. Plus précisément, tous les virements effectués après 16h30 le jeudi 28 mars 2024 ne seront traités que la semaine suivante, précise la Banque de France.

Les personnes qui effectuent un virement vers une banque autre que les leurs sont directement impactées. Autrement dit, il sera impossible de virer de votre compte BNP vers un compte Société Générale ou autre banque pendant cette période.

En revanche, les virements entre deux comptes de la même banque (ex : BNP vers BNP) restent possibles et seront même traités dans les délais habituels.

Alimenter votre compte courant depuis votre livret A pourra également se faire sans problème.

Virement SEPA instantané, votre unique solution de secours.

Sur ces quatre jours, sachez que vous pouvez toujours opter pour le virement SEPA instantané comme solution de secours pour les cas d’urgence pendant.

Ce mode de paiement opère en continu, 24h/24 et 7j/7, y compris pendant les jours fériés. Mais attention, il est parfois payant. Renseignez-vous auprès de votre banque pour connaître les tarifs appliqués.