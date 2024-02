Urgent : les données de 20 millions d’assurés piratées dans une cyberattaque, quel risque ?

Cette société, en charge de la gestion du tiers payant de 84 complémentaires santé (Santéclair, Audiens, Malakoff Méderic, etc.) a annoncé que 20 millions d’assurés sociaux pourraient être concernés par cette cyberattaque. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Urgent : les données de 20 millions d’assurés piratées dans une cyberattaque.

« Les données personnelles exposées sont limitées et sont les suivantes : état civil, date de naissance et numéro de sécurité sociale, nom de leur assureur santé et garanties ouvertes au tiers payant« , explique le communiqué de la direction Viamedis.

« Ni information bancaire, ni coordonnée postale, ni numéro de téléphone, ni email ne sont concernés par cet acte malveillant« , est-il souligné.

Comme indiqué par le directeur général de Viamedis Christophe Candé, il s’agissait d’une intrusion dans la plateforme mais pas d’une attaque par rançongiciel.

Quels risques pour vous ?

Avec ces informations, les victimes risquent l’hameçonnage. Les escrocs pourraient rédiger de faux mails aux couleurs de leur mutuelle, et pousser leurs cibles de cliquer sur des liens malveillants renvoyant vers des sites frauduleux.

Suite à l’intrusion, la société a déconnecté sa plateforme de gestion. Néanmoins, elle a assuré que « les bénéficiaires pourront continuer à utiliser leur carte vitale et leur carte de tiers payant, et la déconnexion temporaire de plateforme n’aura d’impact que pour certains professionnels de la santé, notamment opticiens, et audioprothésistes ».

« Une plainte a été déposée »

Les pirates auraient eu accès ces données grâce à un compte d’un professionnel de santé hameçonné. « Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République« , peut-on lire dans le communiqué. L’intrusion a été déclarée à la Cnil comme le veut la loi. Plusieurs assurés ont été alertés par e-mail.

« Viamedis ne vous sollicitera jamais par email ou par téléphone dans le but de collecter une quelconque information personnelle de la pharmacie ».

« Particulièrement inquiète sur l’arrêt de la chaîne de paiement de Viamedis », l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) demande un acompte durant le délai de résolution. Sinon, prévient leur communiqué, « les pharmacies seront dans l’obligation de suspendre le tiers-payant aux assurés Viamedis».

Elle invite les pharmaciens « de changer sans délai le mot de passe de leur messagerie électronique associée à leur compte Viamedis.net » et souligne une fois de plus « que Viamedis ne vous sollicitera jamais par email ou par téléphone dans le but de collecter une quelconque information personnelle de la pharmacie ».