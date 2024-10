Une rémunération de plus de 3000 euros par mois avec seulement un bac pro avec ce métier très recherché en France

3 333 euros par mois avec un bac professionnel : c’est un salaire très confortable, sachant que le Smic est de 1 426,30 € net conformément à la nouvelle revalorisation de 2 % qui s’applique dès le 1er novembre 2024. Ce métier en pleine croissance est également très recherché, non seulement par les artisans et les petites et moyennes entreprises (PME), mais aussi par les grosses boîtes.

publicité

La transition écologique au service de l’emploi

Le marché de l’emploi est en train de connaître une nouvelle tournure avec l’avancée de la transition écologique.

Une bouée d’oxygène pour l’économie française déjà mise à mal par le surendettement de l’État.

En effet, l’organisme interministériel placé sous l’égide de la primature, le secrétariat général à la Planification écologique (SGPE), prévoit, d’ici à 2030, la création d’au moins 400 000 postes.

publicité

Inversement, la transition écologique pourrait également en détruire jusqu’à 250 000 emplois.

Par contre, une étude récente réalisée par la Dares et France Stratégie met en exergue la possibilité d’une création supplémentaire de 500 000 emplois pour la même période.

Un métier en pleine expansion…

D’une façon ou d’une autre, toutes les actions engagées pour combattre le réchauffement climatique constitueront une opportunité pour tous les profils, aussi bien les demandeurs d’empois les plus qualifiés que les moins qualifiés.

Actuellement, le domaine des transports, de la production d’énergie, ou encore de la rénovation de logements connaît un essor bien prononcé.

Un recrutement en masse

Aux dernières actualités, les métiers dans le secteur de l’éco-responsabilité se retrouvent déjà dans une situation de pénurie de postulants.

C’est le cas des techniciens spécialisés dans la maintenance, l’installation et l’optimisation des systèmes de chauffage, telles que la ventilation et les systèmes de climatisation écoénergétiques, que ce soit dans les établissements publics et privés, comme les locaux administratifs, les écoles, les hôpitaux, les logements collectifs et individuels, etc.

« Les investissements des collectivités dans des réseaux de chaleur urbains ainsi que la multitude de subventions pour accompagner la filière de pompes à chaleur font de ce technicien un profil particulièrement couru par les entreprises« , affirme ainsi le directeur général du cabinet de chasse Headhunting Factory, Godefroy Jordan, dans les colonnes du Figaro.

Très recherché même dans les zones rurales, les offres d’emploi avec ce métier d’avenir se généralisent dans toute la France.

En plus, les employeurs sont même prêts à former les profils qui ne disposent pas toutes les compétences requises.

Le salaire mensuel

Généralement, « un bac pro en génie électrique ou en plomberie est suffisant » pour exercer ce nouveau métier en pleine extension, assure Godefroy Jordan.

Pour un « profil opérationnel ou s’il travaille dans une entreprise qui s’adresse à une clientèle dans le tertiaire, où les marges sont plus importantes que dans le résidentiel« , le salaire mensuel est estimé à 3 333 euros bruts par mois, soit 2 600 euros nets.