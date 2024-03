Une lourde amende pour ceux qui prennent le volant en arrêt maladie

Tenter de prendre la voiture pour quelque raison que ce soit alors que vous êtes en arrêt maladie peut mettre en danger votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. De plus, le montant de l’amende en cas de contrôle risque de vous surprendre.

Encore une nouvelle hausse pour les arrêts maladie

Les statistiques sur l’absentéisme au travail parlent d’elles-mêmes. Selon les données les plus récentes publiées au cours de l’été dernier, les arrêts maladie ont encore connu une hausse significative.

En seulement un an, cette hausse est estimée à 7,9 %. Au cours des dix dernières années, elle a déjà atteint 30 %. Concrètement, en 2022, elle s’élevait à hauteur de 8,8 millions, alors qu’elle était encore de 6,4 millions en 2012.

Gabriel Attal pointe du doigt les faux malades

La cause, selon Gabriel Attal, de l’époque où il était encore ministre des comptes publics, ce sont « les faux arrêts du lundi ou du vendredi ».

Des arrêts maladies « qui ne s’accompagnent d’aucune prescription de soins ou de médicaments », estimait celui qui a été promu au poste de premier ministre.

Sans parler des cas de fraude, de nombreux salariés se retrouvent effectivement dans l’incapacité de travailler, nécessitant ainsi quelques jours de repos pour récupérer.

Des règles strictes imposées par le code du travail pour les arrêts maladie

Cependant, ils doivent toutefois respecter des règles strictes. En effet, les horaires de sortie autorisés pour tous les travailleurs sont déjà bien définis dans le code du travail.

Sauf dérogation exceptionnelle, le salarié en arrêt maladie est tenu de rester à son domicile entre 9h et 11h, et de 14h à 16h, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés.

Des contrôles inopinés…une lourde amende allant jusqu’à 4500 euros si vous conduisez en arrêt maladie

Il est fortement déconseillé de quitter votre domicile sans raison valable pendant un arrêt maladie.

Tout au long des jours de congé prescrits par votre médecin, un contrôle surprise des agents de la Caisse d’assurance maladie (CAM) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) est tout à fait possible.

De plus, une société mandatée ou le médecin-conseil de ces organismes peut également vous rendre visite pendant ces heures de présence obligatoire.

Mais ce n’est pas tout : les forces de l’ordre peuvent infliger des sanctions si elles vous interceptent au volant de votre de voiture dans un état peu recommandable.

Vous risquez ainsi de payer une amende salée, pouvant aller jusqu’à 4 500 euros.