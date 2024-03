La France aura droit ce milieu de semaine à un cocktail météo qui amènera un mélange de neige et de pluie dans plusieurs régions du pays. L’équipe de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un cocktail météorologique s’amène sur plusieurs régions en France

La vigilance reste de mise ce mercredi 6 mars 2024. La météo annonce des alertes crues. 42 départements sont en vigilance, dont 32 du fait d’un risque de crue (orange pour la Charente-Maritime et jaune pour le nord et la région parisienne, la côte d’Argent et le Poitou-Charentes).

Les 10 autres départements sont en alerte avalanche, avec un niveau jaune pour les Alpes du Sud, les Pyrénées et la Savoie en raison « des forts cumuls de neige attendus« , précise Météo-France, soulignant au passage que « sur tous ces massifs, certaines avalanches pourront toucher des infrastructures de montagne et menacer les routes de montagne dans les couloirs habituels. Cette situation avalancheuse persiste jusqu’à lundi matin et baisse significativement ensuite« .

A quoi s’attendre ce mercredi 6 mars 2024 ?

Des nuages sont attendus sur l’Est, sur l’extrême Nord-Est et sur les Alpes. Un ciel ensoleillé est au programme sur l’extrême Sud-Est, les Pyrénées, la Côte basque et sur l’extrême Sud-Ouest.

Le bulletin météo annonce des conditions variées à travers la France aujourd’hui. En Corse, un vent d’ouest souffle à une vitesse moyenne de 45 km/h, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 87 km/h.

Dans l’extrême Sud-Est et les Cévennes, c’est un vent de nord-ouest à 37 km/h qui est prévu. Les températures varient de 4°C à Rouen, 5°C à Rennes, 5°C à Strasbourg et 9°C à Nice, avec un maximum de 14°C à Ajaccio.

Au Nord-Est et sur la Côte basque, des nuages s’installent dans le ciel cet après-midi. En revanche, le Sud-Est bénéficie d’un ensoleillement radieux.

La pluie au rendez-vous…

Des pluies fines arrosent l’Aube, la Côte-d’Or et la Seine-et-Marne, tandis que les températures maximales affichent une légère hausse. Il fera 12°C à Amiens, 10°C à Strasbourg, 14°C à Nice et Bordeaux, avec un pic de 17°C à Bayonne.

Les Vosges et la plaine d’Alsace connaissent également des précipitations.

A quel temps s’attendre ce jeudi et vendredi ?

Les températures oscillent entre 9°C à Amiens, 13°C à Bordeaux et Perpignan, 6°C à Metz et 15°C à Bayonne.

Enfin, le ciel se dégage entre mercredi et jeudi, laissant place à une météo plus clémente. C’est un ciel clair qui est annoncé entre jeudi et vendredi.