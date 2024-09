Uber Eats et Deliveroo, cibles d’une nouvelle arnaque…

Les services de commande et de livraison de produits alimentaires se sont multipliés ces dernières années. De plus en plus pratiques dans les grandes agglomérations, ils attirent une clientèle abondante. Un énorme marché dont les arnaqueurs ne manquent pas de profiter, même chez les grands leaders du secteur comme Uber Eats et Deliveroo, au grand désespoir des clients dont les commandes n’arrivent jamais.

publicité

Un nouveau record pour les commandes de repas

Les services de commande et de livraison, de plus en plus sollicités dans les grandes villes, viennent de battre un nouveau record. Un phénomène stimulé, en grande partie, par la pandémie de Covid-19.

En 2022, 99 % des Sud-Coréens se sont fait livrer un repas. En Chine continentale, ce chiffre atteint 93 %. En Europe, ce sont les Portugais qui sollicitent le plus ce service, avec 71 % des commandes.

Plus de 70% pour les Franciliens

Les Français arrivent en seconde position avec 58 %. Mais c’est surtout en région Île-de-France que les commandes de repas connaissent de plus en plus de succès, avec une proportion estimée à plus de 70 %, selon une étude réalisée par Food Service Vision.

publicité

Dans ce marché très lucratif, deux plateformes de renommée internationale, Uber Eats et Deliveroo, se livrent une bataille acharnée pour occuper la première place.

Une arnaque bien ficelée

Toujours aussi rusés, les cybercriminels n’ont aucune difficulté à créer des restaurants fictifs en ligne et parviennent même, malgré les censures de ces deux géants des services de livraison, à faire inscrire leur restaurant fantôme.

En créant une banque d’images de plats et de boissons appétissants, en proposant des prix concurrentiels et un service de livraison assuré soit par Uber Eats, soit par Deliveroo, les gourmands se font piéger plus facilement.

Le principe de l’arnaque est simple : lorsqu’un client passe une commande et la valide avec un paiement, le faux restaurant l’annule quelques minutes plus tard et reporte toute la responsabilité sur son client. Une technique qui fonctionne pour ne pas éveiller les soupçons des services de livraison.

Ayant du mal à prouver sa bonne foi, les victimes n’ont que les réseaux sociaux pour exprimer leur amertume après une attente interminable des commandes qui n’arriveront jamais à bon port.

« Nous ne tolérons aucune pratique de ce type et nous lançons immédiatement une enquête interne pour faire toute la lumière sur chaque situation décrite. Dans le cas de fraudes avérées, le restaurateur partenaire est désactivé de façon permanente », avertit la direction générale d’Uber Eats.

Pour éviter cette arnaque, il faut passer au crible le restaurant avant de passer votre commande. Ne vous fiez surtout pas aux avis positifs, car les arnaqueurs misent beaucoup sur ce point.