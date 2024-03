Un événement astronomique rarissime se produira le 8 avril prochain au Québec. À partir de 15h30, les yeux de nombreux habitants seront tournés vers le ciel. Un spectacle céleste extraordinaire se tiendra ce jour-là : une éclipse solaire totale. Le ciel s’assombrira et la lumière du soleil s’éteindra subitement, plongeant certaines régions dans une nuit totale pendant plusieurs minutes. De l’Estrie à la Beauce, en passant par la Montérégie, des millions de personnes auront le privilège d’assister à ce phénomène.

Tout savoir sur l’événement astronomique de l’année : l’éclipse solaire totale du 8 avril prochain

« Ce qui se produit, c’est que la Lune vient se placer exactement entre la Terre et le Soleil, cachant complètement ce dernier, explique le directeur du Planétarium de Montréal, Olivier Hernandez à Virage. Il y a deux à cinq éclipses totales par année visibles depuis la Terre. Le problème, c’est que leur largeur, l’endroit où on peut se retrouver à l’intérieur des éclipses, c’est seulement 200 km sur toute la surface de la planète chaque fois que le phénomène survient. Même si, ici, la bande fera 14 000 km, la zone de visibilité est très étroite », détaille le spécialiste.

« À Montréal, la toute dernière éclipse totale de Soleil a eu lieu en 1932″, il y a 92 ans, rappelle-t-il avant de préciser que la prochaine se produira en 2205. »

« L’éclipse totale de Soleil prendra trois minutes trente ».

« La durée des éclipses solaires totales, poursuit Olivier Hernandez, varie de quelques secondes à sept minutes environ. Dans la zone où elle sera complète, celle du 8 avril n’atteindra pas plus de quatre minutes au Québec(…) L’éclipse totale de Soleil durera presque trois minutes trente ».

Gare à votre rétine ! Le port de lunettes certifiées nécessaire

Des précautions à prendre durant l’éclipse ? « Au moment très précis de l’éclipse totale, il peut être observé sans protection. Avant, après ou dans les zones où l’éclipse est partielle — même à 99 % —, le port de lunettes certifiées est nécessaire« , prévient le directeur du Planétarium.

En effet, entre-t-il dans les détails, « comme le blanc de l’œuf, la rétine est translucide. Exposée aux rayons solaires, elle s’opacifie, causant une cécité irréversible ». Consulter le www.eclipsequebec.ca. afin de « connaître les endroits où il est possible de se procurer ses lunettes ».

Une partie de l’Amérique du Nord touchée par l’éclipse solaire

« Le phénomène ne sera aisément observable que depuis le Mexique, les États-Unis et le Canada« , précise Futura. « Elle traversera les villes de Mazatlan et Torreon au Mexique, de Kerville, Dallas ou encore Cleveland aux États-Unis, et de Montréal au Canada ».