Après la tempête Kathleen, voici la tempête Pierrick. Un début de printemps très agité au rendez-vous ce lundi et mardi ! Découvrez les départements concernés.

Tempête Pierrick : coup de vent violent et grandes marées ce lundi et mardi, plusieurs départements en vigilance

La tempête Pierrick frappera particulièrement l’ouest et le nord de l’Hexagone. « Cette nouvelle dépression arrivera au large de la pointe bretonne dans la journée de lundi, engendrant des vents très forts, et un risque de vagues-submersion », annonce Météo France.

Dans son bulletin de 16h, le service météorologique a placé le département du Finistère ce dimanche en vigilance orange pour risques de vagues-submersion ce lundi.

« Des vents à plus de 140 km/h »

« Certains modèles météo anticipent des vents à plus de 140 km/h sur le Finistère lundi soir », abonde auprès d’actu.fr, le météorologue Yann Amice. « Cette dépression devrait se creuser très rapidement, à environ 985 hectopascals en fin de journée ce lundi», explique le spécialiste.

Des vagues de 6 mètres.

Les autorités maritimes appellent d’ailleurs déjà à la plus grande vigilance. Des vagues d’environ six mètres sont attendues sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a mis en garde tous les usagers de la mer, notamment les pêcheurs à pied et les promeneurs sur le littoral.

Ce très fort coup de vent au seuil de la tempête « se produira dans un contexte de très grandes marées (avec des coefficients de 110 à 113 lundi et mardi) », précise le portail actu.fr. Une météo plutôt « remarquable » pour un mois d’avril.

Près d’une soixantaine de départements placés en vigilance jaune.

61 autres départements sont actuellement en vigilance jaune pour la journée de ce lundi 8 avril 2024. Découvrez si le vôtre est concerné :

Pour vagues-submersion : Loire-Atlantique, Morbihan, Seine-Maritime, Vendée.

Loire-Atlantique, Morbihan, Seine-Maritime, Vendée. Pour vent violent : Ariège, Côtes-d’Armor, Finistère, Landes, Loire, Haute-Loire, Manche, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne.

: Ariège, Côtes-d’Armor, Finistère, Landes, Loire, Haute-Loire, Manche, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne. Orages : Aisne, Allier, Aube, Aveyron, Ardennes, Ariège, Corrèze, Creuse, Cantal, Cher, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gers, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise.

: Aisne, Allier, Aube, Aveyron, Ardennes, Ariège, Corrèze, Creuse, Cantal, Cher, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gers, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise. Crues : Aisne, Aube, Ardennes, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d’Or, Eure, Finistère, Gironde, Landes, Loire-Atlantique, Meuse, Maine-et-Loire, Marne, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Vosges, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-D’Oise, Val-de-Marne.

: Aisne, Aube, Ardennes, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côte-d’Or, Eure, Finistère, Gironde, Landes, Loire-Atlantique, Meuse, Maine-et-Loire, Marne, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Vosges, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-D’Oise, Val-de-Marne. Avalanches : Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Pyrénées-Atlantiques, Savoie, Haute-Savoie.

Soyez prudents et restez informés de l’évolution de la situation.