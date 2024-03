Plusieurs départements placés en vigilance pour vents, crues, orages, pluie-inondation, vagues-submersion en prévision de la tempête Nelson. L’équipe de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Tempête Nelson : des vents violents de 130 km/h au rendez-vous, ce qu’elle nous réserve

La tempête va arriver par l’ouest de la France à compter de ce mercredi 27 mars. C’est ce mardi qu’elle a été nommée par les services météo espagnols. Trois départements du Sud-Est sont en vigilance orange pour neige-verglas ce mercredi tandis qu’une partie de l’Hexagone est également placée en vigilance jaune pour vents.

Depuis ce lundi, les prévisionnistes surveillaient de près une dépression creuse située au sud de l’Irlande. Cette dépression s’est désormais intensifiée en une tempête.

Aujourd’hui, en fin de journée et dans la nuit, Nelson va provoquer beaucoup de pluie, et des vents puissants seront au rendez-vous. Des « rafales à plus de 130 km/h« sont attendues sur les caps exposés. La houle devrait être forte.

L’ouest de la France est concerné, « du Sud-Ouest jusqu’aux côtes de la Manche.« , rapportent nos confrères d’actu.fr.

Les territoires placés en vigilance.

11 départements sont actuellement en « vigilance jaune pour vents, crues, orages, pluie-inondation ou vagues-submersion » :

Calvados (Vent)

Côtes-d’Armor (Vent)

Manche (Vent)

Charente-Maritime (Vent, Crues, Orages)

Gironde (Vent, Crues, Orages)

Landes (Vent, Crues, Orages)

Loire-Atlantique (Vent, Vagues-submersion)

Finistère (Vent, Crues, Pluie-inondation, Vagues-submersion)

Morbihan (Vent, Pluie-inondation, Vagues-submersion)

Pyrénées-Atlantiques (Vent, Crues, Avalanches)Vendée (Vent, Vagues-submersion).

En plus de l’épisode méditerranéen qui gagne le sud-est de la France, ce sont en tout 37 départements qui sont en vigilance jaune et 3 en vigilance orange pour ce mercredi.

Quel temps fera-t-il ce jeudi 28 mars 2024 ?

La météo demeure agitée pour la journée de jeudi 28 mars 2024 avec toujours « un fort coup de vent » au programme. Sur les caps exposés de la pointe bretonne, les rafales pourraient dépasser localement les 130 km/h. «L’instabilité sera de mise avec des averses parfois orageuses et un vent sensible », indique la Chaîne Météo .

« Les vagues aux larges des côtés Atlantique pourraient atteindre 10 à 11 mètres. En bordure côtière, on sera plutôt sur des vagues estimées à 4-5 mètres de hauteur », explique Yann Amice, le météorologue pour Weather & Co. L’après-midi sera marqué par une » alternance d’ondées et d’éclaircies ».

A quand le retour du soleil dans l’Hexagone ?

Les températures « resteront homogènes, assez agréables et sans contraste », ajoute le météorologue. Les maximales oscilleront entre 8 et 12 degrés. « Le soleil ne reviendra pas avant la semaine suivante« , souligne le quotidien régional Ouest France.