La tempête Kathleen et ses vents chauds s’invitent en France. Un effet « pompe à chaleur » dans l’Hexagone. Décryptage.

Tempête Kathleen : vague de chaleur et sable du Sahara en France au programme

Après la dépression Nelson qui a provoqué cette fin mars, des rafales vents au seuil de la tempête dans le nord-ouest du pays et dans la vallée du Rhône, une autre dépression, très creuse, s’annonce sur l’Irlande à compter de ce samedi 6 avril 2024. Un temps « atypique » pour un début de printemps.

Cette mi-journée du jeudi 4 avril 2024, la tempête a été baptisée Kathleen par le Met Éireann, le service météorologique de l’État d’Irlande. Elle générera « des vents tempétueux sur les Îles Britanniques » ainsi qu’« une bouffée de chaleur ».

Cette dépression est annoncée exceptionnellement creuse « à environ 950 hectopascals », révèle auprès d’actu.fr le météorologue Yann Amice.

Des vents violents à plus de 140 km/h

Des vents à plus de 140 km/h sont attendus en ce début du mois d’avril 2024 en Irlande et des rafales à plus de 80 km/h sur les côtes de Bretagne, dès le samedi prochain.

Un puissant flux de sud va remonter une masse d’air brûlante du Sahara sur la majeure partie de la France les 5 et 6 avril 2024. Des températures exceptionnellement élevées pour un début avril sont attendues, avec des maximales atteignant 26°C dans le centre et le nord-est du pays, et localement 27-28°C.

Le Nord-Ouest sera légèrement épargné par cette vague de chaleur printanière.

« Des valeurs dignes d’un mois de juin ».

Le sud de l’Aquitaine pourrait connaître des températures « dignes d’un mois de juin », avec des maximales atteignant 30°C grâce à l’effet de Foehn au pied des Pyrénées.

Ce coup de chaud exceptionnel s’accompagnera d’un nuage de sable du Sahara qui remontera sur une grande partie de la France, y compris la région parisienne, ce samedi 6 avril.

« À partir de ce jeudi soir, 4 avril 2024, une remontée chaude en provenance du Sahara commencera à envahir la France. La température de cette masse d’air sera exceptionnellement élevée pour la saison, atteignant certainement des records samedi 6 avril pour un début de mois d’avril.« , explique le météorologue.

Une dégradation orageuse le lundi 8 avril prochain

Cette énième tempête sera à l’origine de cette montée spectaculaire des températures en fin de semaine.

Des pluies conséquentes sont prévues en Bretagne jusqu’à ce week-end. Cette météo perturbée devrait durer « jusqu’au mardi 9 avril sur la moitié nord, avec une dégradation orageuse le lundi 8 avril », rapporte le portail actu.fr.