Rappel Conso lance l’alerte sur ces saumons crus vendus dans tous les magasins Auchan, partout en France. Attention, ils sont contaminés par de la salmonelle. Il ne faut surtout pas en consommer de peur d’attraper la salmonellose. Retrouvez plus d’informations dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Salmonelle : rappel massif de saumon dans tous les magasins Auchan en France

La procédure de rappel porte sur cinq produits contenant du saumon cru et commercialisés par la marque Auchan Le Poissonnier du 27 février au 5 mars 2024 à travers tout l’Hexagone.

Ces produits ont été vendus dans les « magasins Auchan et toute autre enseigne commercialisant les produits à marque Auchan ».

« Les infections par des bactéries du genre Salmonella représentent la deuxième cause de maladies d’origine alimentaire en Europe. Elles se manifestent par une gastro-entérite parfois aigüe (diarrhée, vomissements, fièvre, maux de tête) mais peuvent toutefois affecter de façon plus grave certaines populations sensibles (nourrissons, personnes au système immunitaire affaibli, etc.) « , peut-on lire sur le site de l’Anses.

« Responsable de 39% des cas de toxi-infections alimentaires collectives confirmées en France. »

Selon toujours l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, la salmonellose était « responsable de 39% des cas de toxi-infections alimentaires collectives confirmées en 2019, en France. »

Les symptômes de la maladie peuvent se manifester 6 heures à 72 heures après la consommation du produit contaminé. En l’absence de symptômes 7 jours après la consommation, sachez toutefois que tout risque est écarté.

Voici les produits incriminés à rapportez d’urgence au point de vente.

Découvrez ci-après les références à identifier des produits rappelés :

Saumon mariné 120g portant les lots N°24057, 24057A, 24057AA et 24057AAA; EAN 3254560741416 ; Et dont les dates limites de consommation vont du 10 au 13 mars 2024.

; Et dont les dates limites de consommation vont du 10 au 13 mars 2024. Saumon gravlax 120g; porteur du lot N°24057; EAN 3254560780774; Et dont les dates limites de consommation vont du 11 au 12 mars.

Et dont les dates limites de consommation vont du 11 au 12 mars. Tartare saumon avocat 150g, lot N°24057; EAN 3254566435111 ; Et dont la date limite de consommation est fixée au 5 mars 2024.

; Et dont la date limite de consommation est fixée au 5 mars 2024. Tartare saumon citron persil 150g avec lot N°24057; EAN 3254562307856; Et dont la date limite de consommation est établie au 3 mars 2024.

Et dont la date limite de consommation est établie au 3 mars 2024. Et pour terminer, le tartare saumon citron persil 300g; lot N°24057; EAN 3254560238404; Et dont les dates limites de consommation vont du 3 au 4 mars selon le produit.

Jusqu’à quand pour se faire rembourser ?

Selon la fiche émise par RappelConso, il ne faut plus consommer ces produits rappelés. « Détruire le produit » ou ramenez-les au magasin pour obtenir remboursement.

La date de fin de la procédure de rappel court jusqu’au jeudi 4 avril 2024. Pour toute éventuelle question, n’hésitez pas à contacter le service consommateurs au 0680017837.