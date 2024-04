Rappel Conso conseille aux personnes concernées de ramener d’urgence leur véhicule chez le concessionnaire. Renault rappelle des Zoé et Megane partout en France, pour risque de blessures ou d’incendies. Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Renault rappelle des Zoé et Megane dans toute la France, risque de blessures ou d’incendies

L’alerte en question a été émise depuis vendredi par le site officiel du gouvernement. Deux voitures de la marque sont concernées : « certaines Renault Zoé pour risque d’incendie et des Renault Megane IV Sedan à cause d’un composant potentiellement mal fixé« , relaie Le Parisien.

« Il faut le prendre au sérieux et aller chez son concessionnaire »

Comme précisé par un spécialiste de l’automobile et des transports interrogé sur RMC, ce type de procédure est « très fréquent, il faut le prendre au sérieux mais ne pas paniquer et aller chez son concessionnaire », recommande Luis Le Moyne.

Les références à identifier.

Les Renault Zoé rappelées ont été fabriquées du 1er au 28 septembre 2023 à l’usine de Flins (Yvelines). « En raison d’un problème de fabrication, un court-circuit peut se produire dans la batterie haute tension, indique la plateforme gouvernementale. Cela augmentera le risque d’incendie ». Pour les identifier, vérifier la référence « e2*2007/46*0251*27 ».

Les Renault Megane IV Sedan ont quant à elles, été produites entre le 1er septembre 2023 et le 13 octobre 2023. « Un composant de carrosserie (déflecteur) peut ne pas avoir été correctement fixé, explique Rappel Conso. Cela augmentera le risque de blessure pour les occupants du véhicule », est-il expliqué.

Étant défectueuse, cette pièce, qui permet de rediriger l’air durant la conduite et d’évacuer l’eau à l’extérieur du véhicule, peut effectivement entraîner des infiltrations d’eau dans l’habitacle.

En effet, les infiltrations d’eau peuvent endommager les composants électriques et électroniques du véhicule, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements et, dans les cas les plus graves, des accidents.

Les véhicules concernés sont ceux portant les références « e22007/460546*35 » et « e22007/460546*36 ». Les propriétaires des véhicules concernés sont invités à prendre contact avec leur concessionnaire dès que possible.

« Des Tesla Model S et Model 3 rappelés. »

Si vous pensez que Rappel Conso ne concerne que les produits alimentaires, détrompez-vous ! Ce n’est pas la première fois que le site gouvernemental émet une alerte pour des voitures. En avril 2022, souligne Le Parisien, « des Tesla Model S et Model 3 avaient été rappelés. »

En cause : des « vibrations dans le capot » à grande vitesse, causées par « l’entrée d’air entre le capot et la grille de radiateur ». Cette anomalie pouvait entraîner l’ouverture du capot et entraver la vision du conducteur, augmentant considérablement le risque d’accident.