Pourquoi ce passage à deux zones ? On vous fait le point sur les avantages et les inconvénients de cette réforme du calendrier scolaire.

Réforme du calendrier scolaire : retour à deux zones ?

Afin d‘ »équilibrer les périodes de cours et de repos pour les élèves« , une commission « calendrier scolaire » explore la possibilité de passer « de trois à deux zones pour les vacances d’hiver et de printemps ». Les membres y travaillent depuis l’automne 2023.

« Cette commission— créée à la demande de la fédération de parents FCPE— regroupe syndicats enseignants, associations de parents et d’élus », rappelle le journal Les Echos.

« Avec des périodes de cinq semaines de cours alternant avec d’autres de onze semaines« , déplore la Commission, « certains élèves font face à des déséquilibres ».

« Beaucoup estiment, cependant, qu’une alternance entre sept semaines de cours et deux semaines de vacances serait bénéfique pour les enfants, avec des vacances d’hiver et de printemps réduites à deux zones« , peut-on lire sur le site www.senat.fr.

« Il y a un certain consensus, au sein de la commission, pour passer à deux zones, on espère aller vers une position commune », assurent les participants.

Les avantages d’une réforme

Comme expliqué par le président de l’Association nationale des maires des stations de montagne, Jean-Luc Boch, il n’y a pas que « l’intérêt pour l’enfant », il y a aussi l’intérêt économique.

Et pour cause, explique-t-il, cela éviterait « la surcharge et la surfréquentation sur une zone ou sur certaines semaines ». Cela éviterait « des chassés-croisés des trois zones, comme cela arrive parfois ».

Les inconvénients de cette réforme

Si les deux zones ne se chevauchent pas et sont réparties sur 4 semaines, « les familles recomposées ne se verront plus ».

Elles ne pourront plus passer de vacances ensemble, déplore l’Association nationale des élus des territoires touristiques.

«Étaler les zones de vacances rend les séjours plus accessibles à un maximum de ménages, avance pour sa part Grégoire Mallet, directeur marketing de l’opérateur Villages vacances VVF. Si nous devions réunir nos offres sur deux semaines, nous devrions augmenter nos prix, car nous aurions plus de demandes dans une plus courte période».

«Ce serait inévitable pour l’ensemble des acteurs du tourisme», conclut-il.

Plus de vacances de Pâques !

Comme expliqué par Yannick Kiervel, professeur des écoles siégeant à la commission, cette réforme fera qu’« on va se retrouver dans des zones entre 6 et 8 semaines » à partir de janvier et pas plus.

«Avec ce nouveau calendrier, on n’aura plus de vacances en avril, mais au mois de mai». Pour ce qui est des vacances estivales, « les huit semaines sont importantes pour tout le monde », indique-t-il.

Le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ayant d’ores et déjà été établi par arrêté du 7 décembre 2022, un éventuel changement ne pourrait entrer en vigueur qu’à partir de 2027.