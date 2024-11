Si le ministre de la Fonction publique a indiqué ne pas vouloir « jeter à la poubelle » le projet de suppression des catégories A, B et C, qui fixe la grille de rémunération des fonctionnaires, la question a très vite été tranchée durant la réunion tendue avec les syndicats. Guillaume Kasbarian donne des nouvelles à ce sujet. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes.

« La catégorisation C, B et A ne sont plus adaptées à la réalité »

« La catégorisation C, B et A, la manière dont on a cloisonné les choses, ne sont plus adaptées à la réalité, ce qui fait que l’on a complètement écrasé la courbe des rémunérations entre les catégories », affirmait déjà le président de la République Emmanuel Macron durant la présentation de son programme, en mars 2022.

Les catégories A, B et C permettent en effet de classer les carrières des 5,7 millions d’agents publics en fonction de leur niveau de diplôme.

La catégorie A regroupe les postes de direction, d’encadrement supérieur et d’enseignement supérieur à bac + 3.

La catégorie B concerne les postes d’encadrement intermédiaire et les fonctions techniques. La catégorie C rassemble les postes d’exécution.

La catégorie C, la moins rémunérée des trois, « est accessible sans diplôme, avec un CAP, un BEP ou encore un brevet des collèges ».

« La catégorie B, quant à elle, avec un baccalauréat et la catégorie A avec un niveau Bac+2 ou Bac+3 » en fonction des branches de la fonction publique.

Réforme des fonctionnaires : Guillaume Kasbarian s’exprime sur la fusion des catégories de fonctionnaires A, B et C

Les fonctionnaires peuvent enfin souffler. Face à l’opposition des syndicats, le gouvernement a finalement renoncé à supprimer les catégories A, B et C dans la fonction publique.

C’est Guillaume Kasbarian en personne qui a annoncé la nouvelle. « Ce projet-là, cette fusion des catégories A, B et C, a été mis de côté » : « Je m’engage à ne pas faire prospérer la suppression des catégories ».

Si l’atmosphère a été pesante, « Guillaume Kasbarian a encaissé, il est resté tout miel », confie un participant à la réunion. Il est à rappeler que « FO a quitté les lieux avant la fin, suivi de la CGT et de Solidaires ».

Pas de Garantie individuelle du pouvoir d’achat cette année

« Le contexte budgétaire ne nous permet pas cette année d’augmenter le point d’indice. Il ne nous permet pas non plus d’augmenter et de verser la prime Gipa« , ajoute l’ancien ministre du logement.