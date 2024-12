Récupération de l’eau de pluie : une solution pratique, mais soumise à une réglementation stricte

Écologique et bon marché, la récupération de l’eau de pluie séduit de plus en plus de particuliers et de professionnels. Cependant, avant de se lancer, il est essentiel de s’informer pleinement sur la réglementation en vigueur pour éviter de lourdes amendes, voire une peine d’emprisonnement.

275 récupérateurs d’eau de pluie sont installés par jour…

Un peu partout dans le monde, le fait de pouvoir installer un récupérateur d’eau de pluie dans sa propriété, et plus encore dans son logement, est un privilège, surtout face à la sécheresse qui tend à se généraliser.

Une pratique qui gagne en popularité en France. Selon le site spécialisé Planétoscope, une installation est effectuée à intervalles de cinq minutes, pour un total journalier de 275 récupérateurs d’eau de pluie sur l’ensemble du territoire français.

Des équipements disponibles pour tous les budgets

Disponibles chez de nombreux commerçants, les équipements nécessaires pour installer un système de récupération d’eau de pluie sont adaptés à tous les budgets.

Cependant, leur prix varie en fonction de leur qualité et des matériaux utilisés pour leur fabrication.

Eau de pluie : très utile pour le potager, les fleurs…

De nombreux utilisateurs continuent de partager leur expérience positive en utilisant l’eau de pluie à domicile.

Un cinquantenaire parisien encore actif, vivant dans une maison avec jardin, a accepté de témoigner dans les colonnes de Planet.

Depuis environ dix ans, il utilise l’eau de pluie pour entretenir ses plantes et son potager, grâce à un récupérateur d’une capacité de 300 litres installé à proximité d’une gouttière de sa maison.

« Je pense que toute personne qui dispose de fleurs ou de végétaux à arroser en extérieur, confiait-il, devrait installer ce que moi j’ai à la maison« .

Cependant, avec un récipient d’une capacité limitée, le quinquagénaire ne peut pas se passer de son tuyau d’arrosage.

« Une fois le temps sec et ensoleillé, poursuivait-il, j’arrive généralement à utiliser exclusivement le récupérateur d’eau pendant plusieurs semaines. Mais à la fin du mois d’août, confessait-il, le tuyau d’arrosage prend le relai dès que j’en ai vraiment besoin« .

Des conditions bien strictes

Pour en arriver là, le quinquagénaire a dû se soumettre à certaines conditions imposées par l’État.

Considérée comme non potable [« car elle est contaminée chimiquement par des pesticides présents dans la pluie, ainsi que par des métaux ou de l’amiante sur le toit« ], l’utilisation de l’eau de pluie est encadrée par une réglementation stricte.

« Un agent technique du réseau d’eau potable de votre mairie peut effectuer un contrôle de votre équipement », rappelle Service-public.

Et en cas de non-conformité, « vous risquez trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende« . Pour en savoir plus sur ces conditions, cliquez sur cet article de Service-public.fr.