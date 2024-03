RappelConso invite à la vigilance concernant ce jambon vendu chez Lidl. Certains magasins sont uniquement concernés. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Rappel urgent de jambon contaminé à la Listeria vendu chez Lidl, les magasins concernés

La procédure de rappel a été lancée ce vendredi 22 mars 2024 par la plateforme gouvernementale d’alerte de produits dangereux. En cause : une contamination à la listeria, agent microbien responsable de la listériose.

Comme indiqué dans la fiche émise par RappelConso, le rappel porte sur du jambon supérieur sans couenne Label Rouge 4 Tranches 160g, de marque Saint Alby. Il a été vendu dans certains magasins de l’enseigne allemande du 21 au 22 mars 2024. Si vous avez le produit chez vous, vérifiez les informations ci-dessus.

Code-barres : GTIN N°4056489040408

Lot : N°07524

Date limite de consommation : 09/04/2024.

Si votre jambon correspond aux références ci-dessus, ne le consommez pas et rapportez-le en magasin pour un remboursement.

publicité

Découvrez la liste des magasins Lidl concernés par le rappel.

Seuls certains magasins situés dans les départements de l’Aisne, l’Aube, le Loiret, l’Oise et une partie de l’Île-de-France sont concernés par ce rappel. La liste est à retrouver à cette adresse.

Si vous ne souhaitez pas être remboursé, vous êtes priés de détruire le jambon contaminé à la Listéria. La date de procédure de rappel va jusqu’au samedi 6 avril prochain. Pour toute question de votre part, contactez le service consommateur au numéro 0800 900 343.

Que risque le consommateur atteint de la listériose ?

Les symptômes les plus courants de la listériose sont la fièvre, les maux de tête et les courbatures.

Si vous présentez l’un ou l’autre de ces symptômes, il est important de consulter un médecin rapidement. N’oubliez pas de le signaler la consommation du jambon contaminé.

« La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à 8 semaines. »

« Des formes graves avec des complications neurologiques (méningites ou méningo-encéphalites (forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement…)) et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte ( fausse couche, d’accouchement prématuré ou de fœtus non-viable) peuvent parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines. », précise RappelConso.

Restez au courant des dernières nouvelles : inscrivez-vous à nos alertes SMS et recevez les différentes informations importantes.