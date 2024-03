Des yaourts Yoplait commercialisés partout en France font aujourd’hui l’objet de rappel produit, les supermarchés concernés par la procédure.

Rappel produit : rapportez d’urgence ces yaourts Yoplait vendus dans toute la France, voici les enseignes concernés

Si votre frigo est constamment rempli de ces petits pots, vous pouvez probablement être concernés par cette campagne de rappel lancée ce jeudi par le site gouvernemental Rappel Conso. En effet, il faut savoir que ces yaourts Yoplait ont été vendus pendant près d’un mois dans plusieurs enseignes du pays.

La fiche émise par la plateforme d’alerte de produits dangereux recommande de « ne plus consommer » et de « détruire » ces yaourts. Si vous détenez un ou plusieurs des yaourts rappelés, un dédommagement est possible « sous forme de bon de réduction sur les lots concernés par le rappel ».

20 lots de yaourts Yoplait rappelés.

Sont rappelés les yaourts de la marque Panier de Yoplait, Panier de Yoplait 0% et Yoplait Tentation Pâtissière mis en rayon dans plusieurs enseignes de grandes distributions depuis le 22 février jusqu’au 28 mars partout en France. Plus de 20 lots sont concernés.

Pour les Paniers de Yoplait au fruit (mangue/ananas, pêche/poire, cerise, fruits exotiques, fruits rouges, fruits jaunes), les lots incriminés ont été vendus sous la forme de pots de 125g par 4, par 6, par 8 ou par 16.

Lot N°27/03 B06 051, GTIN N°3329770086111, DLC 27/03/2024;

Lot N°31/03 B06 061, GTIN N°3329770086135, DLC 31/03/2024;

Lot N°31/03 B06 061, GTIN N°3329770086142, DLC 31/03/2024;

Lot N°04/04 B06 065, GTIN N°3329770086142, DLC 04/04/2024;

Lot N°30/03 B06 060, GTIN N°3329770086173, DLC 30/03/2024;

Lot N°31/03 B06 061, GTIN N°3329770086203, DLC 31/03/2024;

Lot N°03/04 B06 064, GTIN N°3329770086203, DLC 03/04/2024;

Lot N°31/03 B06 061, GTIN N°3329770086210, DLC 31/03/2024;

Lot N°04/04 B06 064, GTIN N°3329770086210, DLC 04/04/2024;

Lot N°30/03 B06 060, GTIN N°3329770086227, DLC 30/03/2024;

Lot N°30/03 B06 060, GTIN N°3329770086258, DLC 30/03/2024.

Les supermarchés concernés par la campagne massive : Auchan, Carrefour, Intermarché, Alphaprimee, Groupe AMC, Leclerc, Système U et Lidl.

Vous devez également ramener au point de vente les Paniers de Yoplait 0% vendus en rayons du 29 février au 28 mars chez Groupe Even, Métro, Intermarché, Auchan, Carrefour, Leclerc et Système U. Voici les numéros de lot à identifier :

Lot N°28/03 B06 058, GTIN N°3329770086289, DLC 28/03/2024;

Lot N°29/03 B06 059, GTIN N°3329770086296, DLC 29/03/2024;

Lot N°05/04 B06 066, GTIN N°3329770086296, DLC 05/04/2024;

Lot N°28/03 B06 059, GTIN N°3329770086319, DLC 28/03/2024;

Lot N°05/04 B06 066, GTIN N°3329770086319, DLC 05/04/2024;

Lot N°28/03 B06 058, GTIN N°3329770086326, DLC 28/03/2024;

Lot N°05/04 B06 066, GTIN N°3329770086326, DLC 05/04/2024;

Lot N°29/03 B06 059, GTIN N°3329770086333, DLC 29/03/2024;

Lot N°05/04 B06 066, GTIN N°3329770086333, DLC 05/04/2024.

Seul le lot N° 03/04 B06 060 de Tentation Pâtissière 0%, en rayons entre le 29 février et le 28 mars dans les magasins France Frais, Groupe AMC, Pomona et Pro a pro, avec comme code-barre GTIN N°3329770055155 et DLC 03/04/2024 fait partie de la campagne massive.

Quel risque pour le consommateur ?

Motif du rappel ? « Une remontée des consommateurs sur un défaut organoleptique (goût piquant) et une déformation de l’emballage (opercule gonflé) dû à une flore d’altération ne présentant pas de risque sanitaire, mais détériorant la qualité du produit et de l’emballage« , peut-on lire sur Rappel Conso.

Jusqu’à quand peut-on se faire rembourser ?

La fin de procédure de rappel court jusqu’au jeudi 11 avril 2024. En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter le service consommateur au 08.00.02.21.21.