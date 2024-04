Alerte danger santé ! Si vous avez ce lot de saumon fumé E. Leclerc chez vous, il ne faut surtout pas en consommer : risque de listeria. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Rappel produit : du saumon fumé E. Leclerc suspecté de contenir de la listeria

Si vous avez prévu d’accompagner votre sandwich de demain avec des petits roulés de saumon, la prudence est de mise car certains lots de saumon sauvage fumé vendus chez E. Leclerc ont été rappelés pour suspicion de contamination à la listeria monocytogenes, agent microbien à l’origine de la listériose. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées sont appelées à être vigilantes.

La listériose, 2ème cause de décès d’origine alimentaire en France.

« 400 cas de listériose sont recensés chaque année en France. Cette maladie constitue la seconde cause de décès d’origine alimentaire en France, selon l’anses.fr. Le saviez-vous ? « Les bovins, ovins, porcins, caprins et poulets hébergent naturellement cette bactérie dans leur tube digestif. Leurs excréments peuvent ensuite contaminer l’environnement et l’alimentation des animaux », indique l’Anses.

Ce n’est pas tout. « La bactérie peut être présente dans les ateliers de transformation agro-alimentaire, où elle peut contaminer les aliments lors de manipulation des produits et persister dans l’environnement des ateliers, si le nettoyage est insuffisant ou si elle résiste aux produits désinfectants ».

Vérifiez le lot en votre possession et rapportez-le en magasin pour un remboursement jusqu’au lundi 22 avril 2024, date de fin de procédure de rappel.

La procédure de rappel porte notamment sur des tranches de saumon rouge du Pacifique fumées, d’une marque repère appelée « Ronde des mers ». Les poissons concernés ont été vendus par lot de 120 grammes de quatre tranches.

Le code-barres du produit rappelé porte le numéro GTIN 3564700650394. Les lots concernés sont le N°01208640, et le N°01208740. La date limite de consommation diffère selon le lot. Elle est fixée au 19/04/2024 (pour les lots n°01208640) et au 20/04/2024 (pour les lots n°01208740).

Ces tranches de saumon fumé ont été mises en rayon dans tous les magasins E.Leclerc en France du 28 mars au 4 avril 2024. « Seuls les produits portant le code additionnel 07 à la suite du code-barres sont concernés par le rappel. », précise la fiche émise par la plateforme gouvernementale Rappel Conso.

Ces symptômes qui doivent vous alerter.

Si vous présentez de la fièvre, des courbatures ou encore des maux de tête, prenez vite rendez-vous chez votre médecin traitant « en lui signalant cette consommation ».

Pour toute question de votre part, contacter le service client au numéro 08.00.86.52.86.