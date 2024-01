Attention, ne consommez surtout pas ce fromage vendu chez Lidl, il présente des risques pour la santé. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous donne toutes les informations à connaître dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Rappel produit : du fromage vendu chez Lidl contaminé par de la Listeria

Si vous avez prévu vous régaler avec une bonne raclette ce soir, vous risquez d’être déçu ! Un fromage fait actuellement l’objet de rappel produit dans plusieurs magasins de Lidl. Nous vous invitons à vérifier votre fromage à la maison au cas où vous êtes concernés par cette procédure.

Le site gouvernemental Rappel Conso a rappelé depuis ce mardi 30 janvier 2024, un morbier au lait cru AOP (appellation d’origine protégée) de 250 grammes de la marque « Saveurs de nos régions », commercialisé dans plus d’une centaine de Lidl de France.

Deux lots de morbiers ont été vendus entre le 23 janvier et le 27 janvier 2024. Voici les références à vérifier pour identifier le fromage rappelé.

publicité

Le lot N°022 08 a pour code-barres le 4056489726890 et pour date de péremption le 2 mars 2024 ;

a pour code-barres le 4056489726890 et pour date de péremption le 2 mars 2024 ; Le lot N°023 08 a pour code-barres le 4056489726890 et pour date de péremption le 3 mars 2024.

Leur marque de salubrité porte le numéro FR 25-120-001 CE. Le motif du rappel ? La présence de Listéria monocytogènes, agent microbien détecté par l’enseigne allemande après contrôle.

Qu’est-ce que vraiment la listériose ?

On la retrouve dans certains aliments, parce que la bactérie résiste au froid et peut multiplier dans le congélateur. Les aliments crus sont les plus souvent contaminés.

L’ingestion de ce fromage contaminé peut entraîner la maladie appelée listériose. Fort heureusement, cela ne se produit pas systématiquement puisqu’il faut une dose assez élevée pour tomber malade.

Le délai d’incubation peut aller jusqu’à deux mois en général. Les premiers symptômes peuvent se manifester entre deux jours et deux mois après consommation du morbier contaminé. En cas d’apparition de fièvre, de maux de tête ou de courbatures, consultez vite votre médecin traitant.

Voici la liste des magasins Lidl concernés par la procédure de rappel.

Certains supermarchés Lidl seulement sont concernés par cette procédure de rappel, dont majoritairement le nord de la France, de la Somme jusqu’à la Meurthe-et-Moselle. Cliquez ici la liste complète des enseignes concernées.

Pour obtenir remboursement, rapporter le produit au point de vente avant la date de fin de la procédure de rappel fixée jusqu’au lundi 12 février 2024. Si besoin, contacter le service consommateur au numéro 0800900343.