Alerte danger santé ! Rappel massif de poulets entiers contaminés par la listeria dans toute la France. Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Rappel produit : des poulets entiers retirés des rayons pour listeria, voici les supermarchés concernés

Ces poulets entiers rappelés ont été vendus dans plusieurs grandes surfaces du pays. Le motif du rappel est notamment lié au risque de listériose, maladie provoquée par l’agent microbien listeria monocytogenes.

Plusieurs lots sont concernés. Le poulet entier qui trône dans votre frigo pourrait être concerné par cette procédure de rappel. Ces poulets retirés des rayons ont été commercialisés chez Auchan, E.Leclerc, Intermarché, Franprix, Système U, Carrefour ou encore Carnivor.

Quels sont les symptômes de la listériose ?

Les symptômes de la maladie peuvent se manifester de 2 jours à 2 mois après la consommation d’aliments contaminés.

« Ils sont variables et peu spécifiques, allant d’une absence de signes cliniques, de diarrhées modérées ou de symptômes grippaux (fièvre, courbatures, maux de tête…) jusqu’à des troubles neurologiques comme les méningites ou méningo-encéphalites (forts maux de tête, fièvre élevée, nausées, vomissements, troubles du comportement…) », peut-on lire sur le site du Ministère de l’Agriculture.

Les personnes à risque

« Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes ». En cas de doute de votre part, « consulter votre médecin traitant en lui signalant cette consommation ».

Ces références de poulets entiers rappelés dans toute la France.

Font l’objet de rappel produit, plusieurs lots de poulets jaunes « Label Rouge » de la marque Fermier de Gascogne, commercialisé chez E. Leclerc, Carrefour, Carnivor et Intermarché

Voici les lots concernés : N°2074055257, 2074055283 et 2074055327 avec comme code-barres GTIN N°3283440027487, 3283440192420, 3283440192437, 3283440525273 et 3283440543857. Les DLC allaient du 31 janvier au 3 février 2024.

Détruisez ou rapportez d’urgence ces deux lots de poulet jaune « Label Rouge » de la marque Peyac, vendus chez Intermarché, Carrefour, Système U, Auchan ou encore E. Leclerc : N°2074055257 et N°2074055283 avec comme codes-barres GTIN N°3283440004839 et N°3283440330693.

La DLC du produit est comprise entre le 1ᵉʳ et le 6 février 2024, en fonction des lots. Sa commercialisation a eu lieu du 22 janvier au 6 février 2024.

Du poulet entier jaune « Label Rouge » de la marque L’Ardoise du Volailler, commercialisé chez Franprix est aussi rappelé pour le même motif. Voici les lots concernés : N°2074055257 et N°2074055283 avec le même code-barre 3263859235512. Ces poulets ont été mis en rayon dans tous les magasins Franprix de France du 23 janvier au 2 février 2024.

Et pour terminer, le poulet jaune entier « Label Rouge » de la marque Sud Ouest, vendu chez Carnivor et Intermarché partout en France. Le lot à rapportez porte le numéro 2074055327 et le code-barre GTIN N°3283440525242 ou N°3283440344287. Ils ont été mis en rayon entre le 25 janvier et le 1ᵉʳ février 2024.