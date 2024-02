Rillettes, soupe, terrine, confit, graisse… Ces produits à base de canard rappelés d’urgence pour risque de botulisme, maladie provoquée par la bactérie Clostridium botulinum. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Des cas de botulisme.

En septembre 2023, ce même agent bactérien avait d’ores et déjà entraîné la mort d’une cliente d’un restaurant de Bordeaux. Un bon nombre de consommateurs ont également été hospitalisés après avoir mangé des sardines faites maison par le restaurateur.

Il existe 3 formes principales de botulisme, dont la plus fréquente est le botulisme d’origine alimentaire. Cette intoxication est liée à l’ingestion d’un aliment renfermant de la toxine botulique préformée.

Les aliments à risque botulique.

« Les aliments les plus fréquemment mis en cause dans le botulisme d’origine alimentaire en France sont les salaisons et charcuteries d’origine familiale, et les conserves d’origine familiale ou artisanale. », précise Santé publique France.

Rappel national : plus d’une dizaine de produits à base de canard à rapporter d’urgence pour risque botulique

Comme indiqué dans la fiche émise par le site Rappel Conso, les produits concernés ont été vendus dans plusieurs points de vente en France, dans des fermes, en cave voire en supermarché (Intermarché par exemple).

Ils portent tous la marque La ferme au délice royal avec une DLC située entre le 01/01/2021 et le 31/12/2026.

Découvrez ci-après les références des produits rappelés, comme énumérées sur le portail actu.fr :

Comme indiqué par RappelConso, ces produits ont été rappelés en raison « d’un défaut de fabrication et d’un défaut d’étanchéité. »

La maladie se caractérise par une « sensation de vision floue, des paupières tombantes, troubles de la parole, difficulté à avaler, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire… Des signes digestifs » peuvent également accompagner ces signes neurologiques.

Ces symptômes peuvent apparaître 12 à 72 heures après l’ingestion, mais ils peuvent se développer plus précocement ou plus tardivement (deux heures jusqu’à 10 jours), précise le site gouvernemental.

Un risque finalement écarté d’après le Ministère de l’Agriculture.

Comme indiqué il y a quelques heures par le ministère de l’Agriculture, « le risque botulique » sur ces produits est finalement « exclu« , plaidant «l’erreur».

«Les autorités sanitaires ont procédé ce soir à la modification des fiches Rappel Conso des produits, en raison d’une erreur dans le libellé “risque botulisme”», précise le ministère de l’Agriculture à l’AFP assurant qu’«aucune présence de la bactérie Clostridium botulinum ou de ses toxines n’ayant été mise en évidence dans les produits rappelés».