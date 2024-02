Avis à tous les adeptes de la petite saucisse épicée star de l’été… Une procédure de rappel produit est en cours. Elle porte sur de nombreux lots de merguez.

Rappel de plusieurs lots de merguez contaminés partout en France

C’est depuis ce lundi 5 février 2024 que le site gouvernemental RappelConso a tiré la sonnette d’alarme sur les trois barquettes de merguez fabriquées par Maison Milhaut.

Le motif du rappel est dû au « risque de présence de salmonelle dans le produit », agent responsable de la salmonellose.

Quels risques pour le consommateur ?

Les consommateurs concernés risquent des toxi-infections alimentaires à salmonelles qui se manifestent par des symptômes de « troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête » survenant « 6h à 72h après la consommation des produits contaminés ».

Certaines catégories de personnes sont plus à risques, notamment les jeunes enfants chez qui, les « symptômes peuvent être plus prononcés ». Il en est de même chez les « femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées ».

Comme recommandé dans la fiche émise par la plateforme, il ne faut surtout pas consommer ces merguez rappelées. « Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ».

« En l’absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin« , peut-on également y lire.

Quelles références concernées ?

Trois barquettes dont celles de 300g, de 600g et du « rayon traditionnel » sont susceptibles d’être contaminées. Elles ont été commercialisées du 30 janvier au 5 février 2024 dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) partout en France.

Voici les informations à vérifier sur l’emballage pour identifier les merguez que vous avez à la maison :

Lot N°031400 et N°030404 affichant comme code-barres GTIN N° 3289012419315 et dont la date limite de consommation est fixée au 14 février 2024.

Lot N°030401 et N°031401 avec comme code-barres GTIN N° 3289010001130 et dont la DLC est fixée jusqu’au 11 février 2024 ;

Lot N°030401 portant comme code-barres GTIN N°3289010001147 et qui peuvent être consommées jusqu’au 11 février 2024.

Que faire pour obtenir remboursement ?

La marque de salubrité de ces lots rappelés est FR 81.124.012 CE. »Rapporter le produit au point de vente jusqu’au jeudi 29 février 2024, date de fin de la procédure de rappel. » afin de se faire rembourser.

« Si le produit doit subir une cuisson avant consommation : la cuisson à cœur des produits (œufs durs, pâtisseries, viandes de volailles…) à +65°C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d’une telle contamination« , nous apprend le site RappelConso.