Les rappels produits portant sur le fromage se multiplient ces derniers jours. Du gorgonzola est aujourd’hui rappelé pour Listeria. Vous en avez peut-être chez vous ?

Rappel de gorgonzola contaminé par de la Listeria partout en France, quatre enseignes concernées

L’alerte a été lancée depuis le 6 mai 2024 comme soulignée dans la fiche émise par le service gouvernemental Rappel Conso. Deux types de fromages font l’objet de rappel, à savoir du Gorgonzola AOP doux et le Gorgonzola AOP cuillère.

Ces fromages ont été commercialisés chez l’enseigne de supermarchés Grand Frais, dans les magasins du spécialiste des produits frais Fresh, Mon-marché.fr ou BioFrais.

La référence de tous les lots de Gorgonzola AOP doux rappelés

Le premier produit concerné porte sur tous les lots de Gorgonzola AOP doux vendus en barquette plastique effet bois / film alimentaire.

« Toutes les DLC portant ce N° de lot, comprises entre le 09/04/2024 et le 12/05/2024 » sont susceptibles d’être contaminées par cet agent microbien responsable de la listériose.

La référence à vérifier des lots de Gorgonzola cuillère AOP rappelé

Le second produit regroupe tous les lots de Gorgonzola cuillère AOP conditionnés en pot plastique transparent. « Toutes les DLC portant ce N° de lot, comprises entre le 16/04/2024 et le 12/05/2024 » ne doivent plus être consommées.

Par mesure de précaution, les enseignes concernées ont fait savoir que « l’ensemble de ces DLC ont été retirées de la vente ».

Malencontreusement, est-il précisé, une bonne partie de ces fromages a été mis en rayon libre-service avant la mesure de retrait, entre le 03/04/2024 et le 30/04/2024 sur l’ensemble du territoire.

Jusqu’à quand peut-on se faire rembourser ?

Aussi, précise le site de Fresh, « il est recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de se présenter en magasin pour demander le remboursement ».

Les clients ont jusqu’au mardi 14 mai pour effectuer leur démarche auprès des points de vente et obtenir dédommagement.

Que risque le consommateur qui a déjà mangé le fromage contaminé ?

Si jamais vous êtes concernés et que vous ayez déjà consommé les produits mentionnés ci-dessus, consultez immédiatement votre médecin traitant en cas d’apparition de « fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, en lui signalant cette consommation ».

Comme indiqué par la plateforme gouvernementale, la durée d’incubation de cette maladie peut aller jusqu’à 8 semaines.

Prudence pour « les femmes enceintes, les enfants et nourrissons, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées ». Ces catégories de personnes sont sujettes à développer des formes graves de la listériose.