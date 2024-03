Une météo bien agitée nous attend pour ce long week-end. Découvrez tous les départements concernés par les intempéries.

Prévisions météo : Un « week-end agité », les départements en vigilance pluie, vents, crues, neige et avalanches

Des cumuls de pluies/ Risque de crues importantes dans plusieurs départements.

Pour ce 31 mars, « des pluies soutenues, particulièrement marquées pour la saison, sont attendues sur la région PACA et les Cévennes ». Des cumuls « de 30 et 50 mm de pluie en région PACA, et localement 70/100 mm du Var aux Alpes-Maritimes, voire 120 mm côté Cévennes » seront au programme et ce, « en deux salves », soit en fin de nuit matinée, et en fin de journée jusqu’en nuit.

« Deux départements sont toujours en vigilance rouge crues ce dimanche 31 mars 2024« , comme indiqué dans le bulletin du matin par Météo France et ce, depuis samedi après-midi. Il s’agit de l’Indre-et-Loire ainsi que de la Vienne.

Quatre autres départements sont quant à eux en vigilance orange crues, à savoir la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et la Dordogne.

« De grandes avalanches sont attendues dimanche en début de soirée à lundi »

Météo-France a également placé les Alpes-Maritimes en vigilance orange pour risque d’avalanche.

« De grandes avalanches sont attendues dès dimanche en début de soirée et l’activité avalancheuse s’intensifiera au cours de la nuit de dimanche à lundi avant de diminuer au cours de la journée de lundi.», alerte là-encore, l’organisme météo pour qui « le niveau de risque est fort (4 sur 5) sur le massif du Mercantour» .

Elle pourrait gagner les Alpes Azuréennes ainsi que les massifs du nord des Hautes-Alpes en fonction des quantités de neige qui tomberont sur les Écrins.

« La pluie pourrait également remonter jusqu’à 2000m, favorisant une activité de neige humide en dessous de 2000m et le départ de grandes avalanches en emportant la neige tombée précédemment », relaie actu.fr.

Cette alerte s’ajoute aux 84 départements déjà en vigilance jaune pour divers risques : orages, vents violents et pluies-inondations.

Pour la Vienne tourangelle, annonce Vigicrues, « la hausse des niveaux d’eau va se poursuivre lors des prochaines heures et les niveaux de débordements dommageables sont atteints ». La crue est par ailleurs classée comme importante par le service d’information sur les risques de crues.

Idem dans la Creuse, au Bec des Deux Eaux. « Les niveaux se stabilisent à l’amont du tronçon, et la hausse se poursuit sur l’aval du tronçon. Les niveaux de débordements dommageables sont atteints ce dimanche matin. »

Des crues importantes sont attendues dans la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et la Dordogne.

« Sur le centre ouest du pays, par propagation des crues amont, explique Vigicrues, des débordements importants sont en cours ou à prévoir aujourd’hui dimanche sur la Dronne aval, l’Isle aval, la Vienne médiane, la Vienne tourangelle, la Creuse – Bec des Deux Eaux, la Gartempe et la Charente amont. En dehors de ces tronçons, les débordements sont localisés ».

Avec « une très lente propagation des crues de l’Oise moyenne, de la Canche et de la Somme » d’ici les prochains jours.

« Éloignez-vous des cours d’eau, protégez vos biens susceptibles d’être inondés », recommande le ministère de l’Intérieur via son compte X ou le site Vigicrues.

Des rafales à plus de 100 km/h

Des rafales à plus de 100 km/h sont prévues dans le sud-est. « Une évolution vers un niveau de vigilance supérieur n’est pas envisagée, mais la situation nécessite une surveillance ».