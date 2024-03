Des fortes précipitations et de la neige en plaine pour ce 1er week-end du mois de mars 2024 ? Quel temps fera-t-il dans les prochains jours ? Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Une « perturbation par jour ».

Le mauvais temps est visiblement de retour. Et cette tendance, souligne le météorologue Guillaume Séchet, se maintiendra jusqu’au début de semaine prochaine, à raison d’une « perturbation par jour ».

« La pluie est faible pour l’instant sur la plupart des régions, mais elle arrive de manière plus conséquente sur la Bretagne. On note aussi des pluies potentiellement abondantes sur une partie de la Normandie et la façade Atlantique.», expliquait ce jeudi 29 février 2024 Guillaume Séchet, météorologue et fondateur du site meteo-villes.com auprès d’actu.fr.

Qu’en est-il de l’Est ? « Le temps est calme au niveau des Alpes et le soleil est de retour près de la Méditerranée », annonce Guillaume Séchet. Cela n’empêche toutefois pas l’apparition de quelques « averses et un ciel voilé vers les Alpes, Nice et la Côte-d’Azur. », peut-on y lire.

Quel temps fera-t-il ce vendredi 1er mars 2024 ?

Selon les prévisions météo, la perturbation attendue ce vendredi devrait entraîner d’importantes précipitations dans les régions du Poitou-Charentes et de l’Aquitaine en fin de journée. Ces pluies sont ensuite prévues de se déplacer vers Paris, pour finalement s’étendre sur l’ensemble de la région ouest.

Prévisions météo : le mauvais temps se confirme pour le premier week-end de mars 2024

Le week-end s’annonce très agité. « En fait, indique le météorologue, une dépression va se former et arriver en provenance du golfe de Gascogne » samedi.

« Cette dépression, souligne-t-il, va traverser l’ouest et se creuser en arrivant sur la Méditerranée, ce qui va donner du très mauvais temps dimanche sur le quart sud-est, avec des pluies sur les côtes et de la neige en montagne.»

Dimanche, « il y aura une zone de pluie remontant jusqu’à la Bourgogne, la Champagne-Ardenne ». Du côté du nord-ouest, « ça sera moins agité et moins pluvieux que la veille, avec davantage d’éclaircies », ajoute-t-il.

Un weekend très enneigé.

Bonne nouvelle pour les skieurs et les vacanciers en montagne, les prévisions météorologiques annoncent un weekend enneigé, avec des chutes abondantes même à basse altitude.

Les amateurs de sports d’hiver seront ravis, car cette neige touchera les massifs montagneux, y compris les régions nordiques des Alpes et du Massif Central, où la limite pluie-neige oscillera entre 800 et 1000 mètres.

Jusqu’à 20 à 30 centimètres de neige pourraient recouvrir les zones nordiques des Alpes d’ici dimanche, tandis que les Alpes du Sud pourraient voir tomber plus de 50 centimètres.

Guillaume Séchet précise même des accumulations entre 30 et 70 centimètres, venant s’ajouter à celles déjà enregistrées ces derniers jours.

Dimanche, la neige pourrait faire son apparition dans les plaines avoisinantes des Alpes et de la vallée du Rhône, touchant même des villes telles que Lyon, Chambéry et Saint-Étienne, situées au nord de la dépression du sud-est.

Les Pyrénées ne seront pas en reste, avec des chutes de neige prévues également dimanche « et plus exceptionnellement, dans les Pyrénées-Orientales, sur à peu près le même niveau que dans les Alpes », conclut Guillaume Séchet, précisant que : « qu’il va neiger en dessous de 1 000 m en moyenne ».