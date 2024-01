Près de 1 000 postes à pourvoir sans CV ni diplôme le 6 février

Une grande première en France ! Fini les CV, les diplômes, voire même les entretiens traditionnels en quatre murs de bureau. En effet, une vaste campagne de recrutement pour plus de 915 personnes est prévue le mardi 6 février 2024 dans les Pays de la Loire. Cette initiative atypique est coorganisée par le distributeur de boissons « V and B » et l’agence d’intérim « Randstad« .

Des entretiens sans diplômes ni CV dans un bar…

Dans de nombreux secteurs d’activité tels que le BTP, l’aéronautique, l’industrie, l’artisanat, la logistique, le tertiaire, plus de 915 postes sont à pourvoir à partir du mardi 6 février prochain. Entreprises et candidats sont donc invités à se rencontrer dans 13 magasins « V and B » situés dans les Pays de la Loire.

« Proposer un lieu atypique, dédié à la convivialité pour libérer la parole et désacraliser le moment », pouvait-on lire depuis le site officiel dédié à de cet événement grandiose.

Un recrutement à la base d’un test de personnalité

Ce vaste entretien sera mené en se basant sur des critères visant à mettre en évidence le type de personnalité de chaque postulant.

Que vous soyez entrepreneur, aventurier ou amuseur, c’est à la suite de ce test que vous serez sélectionné pour rencontrer votre futur employeur.

Autrement dit, en fonction de leurs traits de personnalité, tous les candidats qui ne présentent pas nécessairement les prédispositions requises pour être embauchés dans un domaine particulier auront fort probablement l’opportunité d’être retenus dans une autre branche d’activité.

Une technique d’embauche innovante visant l’excellence

« Le levier le plus efficace dans la recherche d’emploi reste le réseau, la recommandation, or, on ne recommande que si on connaît vraiment la personne », explique les promoteurs du projet, toujours dans leur site web.

« L’idée derrière le concept Öppen (un langage pour désigner cette méthode de recrutement atypique, NDLR) est donc de se recentrer sur l’humain derrière le candidat à l’emploi », précisait-on.

« Favoriser des échanges sans préjugé pour les candidats et l’entreprise. Pas de CV ni annonce d’emploi dans un premier temps », ajoutait-on.

La liste des grandes entreprises participant à cet événement de recrutement de masse

De nombreuses grandes entreprises participent à cet événement de recrutement de masse, parmi lesquelles figurent Mondelez, Fournée Dorée, Réauté, Groupe Seb, Auchan, Lactalis, Tipiak et bien d’autres encore.

Par ailleurs, France Travail, les missions locales, Solidarité, et Nouvelles Face au Chômage se joindront également aux côtés du distributeur de boissons « V and B » et Randstad pour l’organisation de cette initiative.