Précarité : 5,3 millions de Français sous le seuil de pauvreté

Au cours de l’année 2023, 8 % de la population française vivait sous le seuil de pauvreté, ce qui représente 5,3 millions d’individus, selon la dernière publication de l’Observatoire des inégalités. Les étudiants et les femmes sont les catégories de personnes les plus affectées par cette précarité qui ne cesse de s’alourdir ces 15 dernières années.

La pauvreté s’est accrue depuis les années 2000…

Un individu est classé comme pauvre s’il perçoit moins de 940 euros par mois, équivalent à la moitié du revenu médian des Français.

En 2023, selon l’Observatoire des inégalités, 5,3 millions de personnes, soit 8 % de la population, vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre a constamment augmenté depuis le milieu des années 2000.

Malgré cela, la France occupe une position en tête de l’Union européenne en termes de capacité à contenir ce phénomène.

Le coût de la vie en forte hausse…

L’année 2022 a été marquée par une exacerbation de la pauvreté, résultant non seulement de la baisse des revenus et des aides, mais surtout de la flambée du coût de la vie.

Sur l’ensemble de cette même année, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a annoncé le vendredi 13 janvier 2023 que l‘inflation s’était élevée à 5,2 % en moyenne.

En 2023, les prix alimentaires ont enregistré une nouvelle hausse de 7 %, tandis que ceux de l’énergie ont connu une augmentation de 23 %.

« La hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie (+ 23,1 % après + 10,5 % en 2021) et de l’alimentation (+ 6,8 % après + 0,6 %), et dans une moindre mesure des produits manufacturés et des services, qui ont progressé de 3 % », détaille l’Institut.

L’indice des prix à la consommation harmonisé enregistre une nouvelle hausse

Par ailleurs, l’Insee a confirmé que l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons au sein de l’Union européenne, a enregistré une nouvelle hausse de 6,7% au cours du mois de décembre, comparativement à 7,1% en novembre.

Sur une base mensuelle, cet indice a diminué de 0,1%, marquant un recul par rapport à la hausse de 0,4% observée en novembre.

Pauvreté : les femmes et les étudiants plus vulnérables

Globalement, la pauvreté touche toutes les tranches d’âge. Cependant, une analyse plus approfondie révèle que ce sont principalement les jeunes adultes de 18 à 29 ans qui en souffrent le plus.

À l’échelle nationale, près de la moitié des étudiants français vivent avec un revenu mensuel inférieur à 400 euros.

Néanmoins, ce ne sont pas seulement les étudiants qui subissent l’impact croissant de la pauvreté. Les femmes figurent également parmi les groupes les plus vulnérables, représentant 57 % des individus bénéficiant de l’aide du Secours catholique.