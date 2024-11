Découvrez pourquoi vous devez refaire votre carte grise avant l’année prochaine. On vous explique tout à travers nos prochaines lignes.

Ces raisons pour lesquelles vous devez refaire votre certificat d’immatriculation

Plusieurs situations peuvent vous amener à renouveler votre carte grise, à savoir un déménagement, changement de nom, modification de votre voiture, un certificat d’immatriculation qui n’est plus lisible.

Idem en cas de perte de la carte grise de votre véhicule ou encore si le titulaire du certificat d’immatriculation a changé.

À compter de la modification de votre situation, vous ne disposez que d’un mois pour renouveler votre carte grise.

Attention, si vous n’avez pas renouvelé votre adresse sur le certificat d’immatriculation, vous n’avez pas le droit de vendre votre véhicule. La transaction attendra jusqu’à ce que votre adresse soit mise à jour.

Si le numéro de votre rue a changé sans que vous ayez déménagé ou le nom de votre ville après la fusion de plusieurs communes, il faut également l’actualiser.

Pourquoi il vous faut absolument une nouvelle carte grise en 2024 ?

La taxe sur l’immatriculation des véhicules va connaître une nouvelle hausse au 1er janvier 2025.

Elle « va passer de 46 € le cheval fiscal à 60 € en Normandie. « Au 1er janvier 2024, rappelle RMC Conso, la région avait décidé d’augmenter la taxe de 35 € à 46 € ».

En 1 an, le prix au cheval fiscal pour une demande du certificat d’immatriculation a atteint presque le double pour les Normands.

L’élargissement du malus écologique ainsi que du malus au poids vont par ailleurs contribuer à faire augmenter le prix de la carte grise.

Outre la Normandie, voici ces régions où les tarifs de la carte grise sont les plus élevés

La demande de la carte grise figure parmi la plus chère dans quatre régions de France : l’Occitanie, l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne-Franche-Comté (54 et 55 €).

Là où faire sa carte grise est la moins chère possible

C’est en Corse que le prix s’avère le moins cher pour effectuer sa carte grise (avec 27 € par cheval fiscal). Suivie par les régions d’Outre-mer, Mayotte et la Martinique (30 € par cheval fiscal).

Les Normands paient 6 fois plus cher qu’un Corse pour immatriculer une voiture de 6 chevaux, soit 360 euros en Normandie contre 62 euros en Corse.

« C’est une mesure qui fait mal au porte-monnaie des Normands. Au moment où le pouvoir d’achat est-ce qu’il est, faut-il enfoncer le clou ? », déplore Timour Veyri (La gauche normande, socialistes et apparentés).

Les véhicules électriques continuent d’être exonérés en Normandie

Si vous avez un véhicule électrique en Normandie, cette démarche est, par contre, gratuite. Ce tarif élevé vise donc à dissuader l’usage des voitures les plus polluantes.