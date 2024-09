Plus de 30 000 euros siphonnés en un seul clic : encore une nouvelle victime d’arnaque bancaire

On peut se demander pourquoi l’escroquerie bancaire, ce vol en plein jour, ne cesse de gagner du terrain malgré le nombre croissant de victimes et l’augmentation des préjudices d’année en année. Existe-t-il une opération bancaire non traçable permettant aux auteurs de ce délit de rester, jusqu’à preuve du contraire, impunis ? Pourquoi les banques ne faciliteraient-elles pas les procédures permettant aux victimes de se faire rembourser lorsqu’elles se déclarent, preuves à l’appui, être victimes d’une arnaque, même si elles ont donné, par la ruse des escrocs, leurs coordonnées bancaires ?

Arnaque bancaire : un record extrêmement préoccupant pour la France…

Au cours du premier semestre de l’année 2023, selon les dernières statistiques de la Banque centrale européenne, 3 047 131 paiements effectués avec une carte frauduleuse ont été recensés en France, sur un total de 7,3 millions dans l’ensemble de l’Union européenne.

Un chiffre particulièrement inquiétant qui dépasse largement celui de tous les autres pays.

Les autorités lancent une nouvelle alerte

Pas plus tard que le lundi 16 septembre dernier, la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle a donné l’alerte sur une nouvelle arnaque bancaire. La victime ? Un homme de 58 ans, habitant à Moivrons.

Un soir, en rentrant chez lui après une longue journée de travail, il reçoit un SMS l’informant que sa carte bancaire est expirée.

On lui demande ensuite de « s’acquitter de 75 centimes pour les frais de livraison de la nouvelle carte bancaire« . Sans vraiment réfléchir, « la victime suit les liens proposés avant d’être contactée, comme d’habitude, par un conseiller lui apprenant qu’il est victime de fraude« , rapporte la gendarmerie.

Ne vous fiez pas au beau discours

Ce soi-disant conseiller bancaire est, de toute évidence, un complice des arnaqueurs. Comme une personne complètement envoûtée, l’homme s’est laissé convaincre.

« Durant une très longue conversation de 4 heures, tous les renseignements bancaires sont révélés et la victime valide toutes les propositions apparaissant sur son écran« , poursuit la gendarmerie.

L’escroc, doté d’une force de persuasion incroyable, était même parvenu à convaincre sa victime d’envoyer un coursier récupérer son ancienne carte à son domicile. Le faux coursier est passé chez lui à 23h45.

33 000 euros de préjudice

Une heure tardive qui a fait sortir la victime de son inconscience générale. Mais il était trop tard. Bien qu’il ait eu le réflexe de contacter les autorités, l’escroc avait déjà eu le temps de partir. Au moment où il a réalisé la supercherie, son compte avait déjà été vidé de 33 000 euros.

La victime a déposé plainte, mais selon certains analystes, il lui sera difficile de se faire rembourser puisqu’il a donné son accord pour l’ensemble des opérations.