Plus de 20 millions d’euros saisis : un haut responsable des forces de l’ordre impliqué dans un trafic de drogue

13 tonnes de cocaïne dans un conteneur : c’est l’une des plus grandes saisies jamais effectuées en Europe dans l’histoire du narcotrafic. Plusieurs pistes ont conduit les enquêteurs tout droit vers la maison du chef de la police nationale…

Une marchandise qui vient de l’Équateur

Le 6 novembre 2024, les forces de l’ordre espagnoles ont réalisé l’une des plus importantes saisies de cocaïne jamais enregistrées dans un seul conteneur : 13 tonnes de poudre blanche dissimulées parmi des cartons de bananes acheminés jusqu’à Algésiras. La marchandise provenait de l’Équateur.

Selon un communiqué de la police, il s’agit probablement de « la plus grande saisie de l’histoire du trafic de drogue en Espagne », ainsi que de « la deuxième plus grande saisie en Europe dans un seul conteneur, et l’une des plus importantes au niveau mondial ».

Un haut responsable de la police impliqué

Alors qu’en Équateur, pays d’origine de ces 13 tonnes de cocaïne, la situation semble déjà se calmer, en Espagne, les enquêtes ont pris une tournure inattendue.

De nombreux indices pointent en effet vers Óscar Sánchez Gil, chef de la section des délits économiques de la police nationale, comme l’un des complices ayant facilité l’acheminement presque inaperçu du conteneur jusqu’à sa destination finale.

20 millions d’euros dissimulés dans ses murs…

Lors de la perquisition de son domicile, les forces de l’ordre ont découvert une énorme quantité d’argent liquide : 20 millions d’euros cachés dans les murs.

En poursuivant les fouilles dans son bureau, les enquêteurs ont également trouvé 1 million d’euros en billets de 50.

Selon de nombreuses sources concordantes, cette somme colossale représenterait les gains accumulés par ce haut responsable de la police nationale espagnole en collaborant avec des narcotrafiquants depuis de nombreuses années.

Présenté comme un policier modèle, discret, brillant et travailleur, Óscar Sánchez Gil, âgé de 48 ans, est passé, tout au long de sa carrière, par la section des stupéfiants et du crime organisé, rappellent nos confrères d’El Mundo. Arrêté en même temps que sa femme, il sera jugé pour corruption et blanchiment d’argent.

Qui sont les autres complices de ce chef de police ?

Pour organiser un trafic aussi bien rodé, il est évident qu’Óscar Sánchez Gil n’est pas le seul haut fonctionnaire de l’État impliqué dans cette affaire.

En effet, pour atteindre Algésiras, combien d’obstacles cette marchandise a-t-elle dû franchir ? Sans parler de son rechargement dans le pays d’origine, de son arrivée au port espagnol, et de son transport en camion jusqu’à sa destination finale…

Mais jusqu’à ce jour, les enquêtes ont conduit à l’arrestation d’une femme, « associée à l’entreprise destinataire de l’envoi ». Les deux responsables de l’entreprise affréteuse, quant à eux, sont en cavale.