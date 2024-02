Météo France intensifie les vigilances pour la fin de semaine. La météo s’annonce d’ailleurs très agitée pour ce week-end. Décryptage.

Météo : qu’est-ce qu’il faut comprendre du fameux « Rhum express » ?

La pluie fait son retour sur la France. Jusqu’à ce vendredi 09 février en fin de journée, l’Ouest du pays est touché par le « Rhum express », ou « rivière atmosphérique » qui prend sa source aux Antilles, d’où le nom de cette boisson alcoolisée.

« La rivière atmosphérique apparaît ainsi comme un long filament nuageux régulier qui transporte de manière très efficace de l’humidité constamment réalimentée vers des latitudes tempérées.« , explique Météo France.

« Dans un climat plus chaud, on s’attend avec un niveau de confiance élevé à une augmentation de la force et de la durée des rivières atmosphériques, ce qui entraînera une augmentation des précipitations et une intensification des épisodes de pluie diluvienne ».

Une vingtaine de départements en vigilance jaune.

Comme précisé sur BFM TV, « la pluie ne sera pas la seule invitée ». Le vent sera aussi de la partie : Météo-France annonce des « pointes à 90-100km/h » localement, surtout sur la pointe bretonne.

Le service météorologique a d’ailleurs placé 22 départements français en vigilance jaune vent. De vendredi à dimanche, les prévisionnistes annoncent « une baisse progressive des températures« . Et par conséquent, « toujours de la pluie, dans le sud cette fois ».

Quel temps pour ce vendredi ?

Ce vendredi, les précipitations seront notables « sur les Cévennes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur ». Les fortes pluies seront toujours au rendez-vous dans le quart sud-est du pays samedi 10 février.

Les précipitations pourraient encore être importantes sur l’Ardèche, le Languedoc ainsi que la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À partir de ce vendredi, Météo France alerte sur deux nouveaux phénomènes nécessitant une vigilance.

Pluies intenses, coup de vent, fortes vagues… Fin de semaine agitée en France, ce week-end

D’abord, des vents pouvant atteindre environ 80 km/h dans l’ouest qui provoqueront un épisode de fortes vagues le long de la côte atlantique, avec un risque de vagues-submersion pendant tout le week-end aux heures de marée haute.

Ensuite, du côté de la pluie, des cumuls importants sont prévus dans le pourtour méditerranéen, des Cévennes au sud-est de la Provence et jusqu’aux Alpes-Maritimes, ce qui pourrait entraîner des risques d’inondations. Cette situation méditerranéenne devrait perdurer jusqu’au samedi 10 février en Provence-Alpes-Côte d’Azur, rapporte le portail actu.fr.