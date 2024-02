Piratage de milliers de comptes CAF, vos allocations pour mars 2024 en danger ?

Les aides de la CAF dont le versement est prévu pour ce début mars prochain ne vont-elles pas être impactées après le piratage des comptes des 600 000 allocataires ? La Caf répond à la question.

Ce que l’on sait des comptes des 600 000 allocataires piratés.

Le 12 février dernier, un groupe de « hackers » a posté un tweet laissant entendre que des comptes caf.fr de centaines de milliers d’allocataires ont été piratés.

En guise de preuve, le groupe de hackers LulzSec a publié « des captures d’écran de 4 comptes allocataires, suivies d’une liste floutée de supposés milliers d’autres », indique le site de la Caf.

Pour ces 4 comptes, « le montant de la dernière prestation sociale reçue par chacun des usagers » a été expressément dévoilé. D’après l’annonce sur les réseaux sociaux Telegram et Twitter des cybercriminels, quelque 600.000 comptes ont été détournées.

« Notre pays est rentré plus que jamais dans une période très délicate niveau cyberespace. »

« Cette revendication pourrait être fake« , estime le hackeur éthique Clément Domingo sur X. « De nombreux cybercriminels revendiquent dernièrement de fausses cyberattaques pour « se faire voir« , explique l’expert. Notre pays est rentré plus que jamais dans une période très délicate niveau cyberespace. Cela est dû à l’organisation très prochaine des Jeux Olympiques de Paris. Aussi, différents acteurs malveillants, états et groupuscules essayent et essayeront de déstabiliser la France ».

De plus, relaie RTL, cela fait plusieurs mois que le groupe Lulzsec s’est « illustré par des annonces qui ne se sont pas toujours révélées fondées(…) Les accès aux comptes compromis ont très bien pu être dérobés par des mails ou des SMS de hameçonnage, ou encore par des infostealers, des discrets logiciels malveillants voleurs d’informations qui prospèrent au fil des mois ».

La Caf se veut rassurante.

La caisse d’allocations familiales se veut d’ailleurs rassurante. « Aucune faille de sécurité n’a été détectée sur le site caf.fr(…) Les équipes sont entièrement mobilisées pour assurer la sécurité de vos connexions ».

Pour ce qui est des 4 comptes allocataires publiés par les pirates, ils « ont manifestement été consultés suite à piratage du mot de passe mais aucune démarche n’a été effectuée, notamment visant à capter les prestations des allocataires concernés, l’accès aux RIB n’étant pas possible », explique l’organisme.

Piratage de milliers de comptes CAF, vos allocations pour mars 2024 en danger ?

Concernant le versement des aides attendu pour mars 2024, la Caf rassure que « cette tentative de piratage n’a aucun impact sur vos démarches et vos paiements. »

De ce fait, « vous pouvez continuer à naviguer en toute sécurité. Nous vous recommandons pour ce faire de modifier votre mot de passe, particulièrement si vous avez l’habitude de l’utiliser aussi pour accéder à d’autres sites ».