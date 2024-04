Cet article devrait intéresser les frontaliers à la recherche d’un emploi au Luxembourg. Plusieurs métiers sont en pénurie de personnel. On vous fait le point sur la question.

Plusieurs secteurs en forte pénurie

Pour 2024, l’Adem a encore pu identifier 24 emplois « très en pénurie« .

Dans sa liste, parue au JO, l’Agence pour le développement de l’emploi a mis à jour « les emplois (ainsi que leurs sous-appellations) ardemment recherchés par les recruteurs et pour lesquels très peu de candidats sont disponibles auprès de l’Adem (voire aucun, pour certains domaines) ».

Les métiers figurant sur la liste appartiennent à plusieurs secteurs, à savoir ceux « de l’IT, de la finance, de l’ingénierie, de la santé et des soins à la personne, de l’action sociale et des services support à l’entreprise (ressources humaines, comptabilité, audit et conseil juridique) ».

« Des besoins de recrutement accrus de spécialistes en informatique»

Concernant le secteur de l’informatique, « la digitalisation croissante de l’ensemble de l’économie entraîne en effet des besoins de recrutement de spécialistes en informatique dans tous les secteurs d’activité », souligne une récente étude de l’Adem.

« Depuis 2015, le nombre de postes déclarés pour ces métiers par les entreprises à l’Adem, tous secteurs d’activités confondus, a été multiplié par 2,8 pour atteindre plus de 5 000 postes en 2022 », est-il précisé.

« Des compétences autour de l’intelligence artificielle »

« On constate aussi une nette progression pour des compétences autour de l’intelligence artificielle (par exemple, des outils d’assistance pour la programmation) », poursuit l’Agence.

La main-d’œuvre résidente et frontalière n’a toujours pas réussi à répondre aux besoins des différentes entreprises.

Pénurie de main-d’œuvre : le Luxembourg recrute en urgence pour toutes ces postes

Afin de soutenir ces différents secteurs en pénurie, le Luxembourg a mis sur pied des « procédures simplifiées et accélérées pour l’embauche de ressortissants de pays tiers« , hors-UE.

Métiers Secteur d’activité Analyse de crédits et risques bancaires Finance Gestion de clientèle bancaire Services bancaires Front office marchés financiers Finance de marché Gestion back et middle-office marchés financiers Opérations financières Pose et restauration de couvertures Bâtiment Management et ingénierie études, recherche et développement industriel Industrie Management et ingénierie de production Industrie manufacturière Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation Industrie lourde Soins d’hygiène, de confort du patient Santé Soins infirmiers généralistes Santé Psychologie Services sociaux Action sociale Services sociaux Éducation de jeunes enfants Éducation Intervention socioéducative Services sociaux Défense et conseil juridique Services juridiques Analyse et ingénierie financière Finance Audit et contrôle comptables et financiers Comptabilité Comptabilité Comptabilité Contrôle de gestion Finance Développement des ressources humaines Ressources humaines Administration de systèmes d’information Technologies de l’information Expertise et support technique en systèmes d’information Technologies de l’information Études et développement informatique Informatique Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information Conseil en TI Afficher moins