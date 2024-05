Cette célèbre influenceuse britannique a été privée de ses 90.000 dollars de bénéfices provenant de son eau de bain à cause de PayPal.

PayPal confisque les gains d’une créatrice de contenu après la vente de son eau de bain avant de faire machine arrière

Ce début de mois, Belle Delphine s’est emparée de son compte X pour dénoncer qu’elle n’a toujours pas vu les couleurs de ses gains. Même pas un seul centime de ses 90 000 dollars !

Mary-Belle Kirschner de son vrai nom, pointait du doigt le service de paiement en ligne Paypal d’avoir bloqué son argent.

Rappelons que c’est en 2019 que l’influenceuse avait vendu l’eau de son bain à ses « fans assoiffés de gamer boys » et ce n’est que cinq ans plus tard qu’elle a reçu son pactole.

« Depuis quelques années maintenant, je peux enfin partager la plus grosse loose que j’ai jamais pris. Non seulement je n’ai pas gagné d’argent en vendant l’eau de mon bain, mais j’ai en fait perdu de l’argent en le faisant« , révélait la mannequin et actrice pornographique dans sa publication X.

« PayPal, sans aucun avertissement, a fermé mon compte PayPal et a pris les 90 000 dollars »

« PayPal, sans aucun avertissement, a fermé mon compte PayPal et a pris les 90 000 dollars que j’ai gagnés en vendant l’eau de mon bain », réitérait-elle.

Quel a été le problème ?

Selon les conditions d’utilisation actuelles du processeur de paiement, PayPal n’autorise en effet que « des transactions uniquement américaines pour certains biens physiques à caractère sexuel qui sont physiquement livrés au client » – dont l’eau du bain relèverait ostensiblement.

Cette violation du politique de PayPal lui a valu une amende de 2 500 $ étant donné que chaque pot était considéré comme étant une violation individuelle.

Belle Delphine a par ailleurs indiqué que le prix d’achat du pot « d’eau de bain » n’avait pas été retourné à ses clients alors qu’elle avait quand même expédié le produit. Cela lui coûtait quelque 11 dollars le pot.

La situation s’est enfin résolue pour Belle Delphine.

La situation s’est finalement débloquée lundi dernier. PayPal a confié auprès de Business Insider « être revenu sur sa décision initiale« . La native d’Afrique du Sud a donc finalement obtenu gain de cause.

Le porte-parole de PayPal a indiqué avoir mis fin à sa politique d’amende de 2 500 $ un an plus tôt. Ce qui est totalement faux selon Belle Delphine puisque selon l’influenceuse, l’argent ne lui été rendu qu’après son post publié ce début de mois.