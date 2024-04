L’été 2024, c’est (presque) pas le moment de déménager à Paris : lisez pourquoi. Plus de détails dans nos prochaines lignes.

Paris : cela va être compliqué de déménager cet été !

Juillet et août sont généralement les mois propices au déménagement. Mais avec la tenue des JO de Paris cette année, la situation risque de se compliquer. Les professionnels sont unanimes. Il sera pratiquement « impossible de déménager/emménager dans la capitale durant les Jeux », rapportent nos confrères de BFM TV.

« Les restrictions et les complexités de circulation, de stationnement et de démarches administratives envisagées pour les Jeux olympiques font craindre aux déménageurs une baisse de leur disponibilité face aux demandes des Français« , révèle une étude réalisée pour Nextories, un comparateur de prix pour le déménagement.

« 60% des entreprises de déménagement envisagent de refuser des contrats »

« Ainsi, 60% des entreprises de déménagement envisagent de refuser des contrats pendant cette période« , est-il indiqué. 3/4 des entreprises sondées font part de leur préoccupation. Elles estiment une perte de chiffre d’affaires jusqu’à 50%.

« À un peu plus de trois mois de la compétition, ces craintes sont légitimes et les attentes grandissantes. Un contexte qui replonge la profession quelques années en arrière où, dictées par les avancées du Covid, les allocutions présidentielles rythmaient l’activité des professionnels du secteur », est-il souligné.

Certains déménageurs entendent mettre en place « une plage horaire plus étendue, offrant ainsi un calendrier plus flexible pour s’adapter à des prestations potentiellement plus longues et complexes qu’à l’accoutumée ».

« Nous n’irons pas sur Paris pendant les JO«

« D’autres préfèrent se concentrer sur les plages horaires d’intervention aux moments où la circulation est plus fluide« , dévoile l’étude. D’autres indiquent simplement que « Nous n’irons pas sur Paris pendant les JO ».

Les propriétaires/locataires vont également en faire les frais. « Les mesures de restriction prises par la mairie de Paris et le Comité olympique visent bien à restreindre tous types de déménagement cet été: que l’on décide de faire appel à un professionnel ou de passer par l’aide de ses proches. »

« Certaines zones seront déjà inaccessibles pour nos camions dès le mois d’avril »

Des périmètres gris, bleus et rouges des Jeux olympiques à Paris ont d’ores et déjà été établis. « Les déménagements en périmètre rouge seront les plus restreints par les autorités », nécessitant « même un justificatif du caractère impératif du déménagement« , relaie la chaîne d’information nationale en continu.

« Certaines zones seront d’ores et déjà inaccessibles pour nos camions dès le mois d’avril », révèle le président des Gentlemen du déménagement. Si vous avez un déménagement prévu du côté de la Concorde, du Trocadéro, des Invalides cet été, cela s’annonce compliqué pour vous.

« On ne dit pas non aux clients pour des déménagements cet été, mais on les alerte sur de possibles restrictions si le logement est en zone rouge, à proximité des sites olympiques », ajoute le professionnel.